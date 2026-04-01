Ở ghép cùng lắm chỉ 3 triệu/tháng, sống 1 mình ít cũng phải 6 triệu: Tôi vẫn chọn tốn tiền

Tôi từng nghĩ chuyện ở ghép hay ở một mình chỉ là bài toán tiền bạc. Hồi mới đi làm, tôi ở ghép với hai người bạn, mỗi tháng chia ra tầm 2,5-3 triệu/người là đủ tiền nhà cùng các loại chi phí khác như điện, nước, internet,... Trong khi đó, nếu ở 1 mình, con số ít nhất cũng phải gấp đôi.

Một bên là tiết kiệm rõ ràng, một bên là “tốn tiền”. Lúc đó, lựa chọn dường như quá hiển nhiên. Nhưng sau vài năm đi làm, tôi chọn điều mà trước đây từng cho là không hợp lý: Ở 1 mình, tốn thêm 3 triệu/tháng.

1. Không gian riêng là thứ không thể chia đôi

Ở ghép, bạn có thể chia tiền phòng, chia tiền điện, chia cả tiền wifi. Nhưng có một thứ không bao giờ chia đều được, đó là không gian riêng. Tôi từng nghĩ mình dễ tính, miễn là phòng sạch sẽ, mọi người tôn trọng nhau là ổn. Nhưng thực tế không đơn giản vậy.

Có hôm tôi muốn yên tĩnh để làm việc, nhưng người cùng phòng lại gọi điện nói chuyện ồn ào. Có lúc tôi muốn ngủ sớm, nhưng đèn vẫn sáng vì người khác chưa xong việc. Những điều nhỏ như vậy tích tụ lại khiến mình luôn ở trạng thái phải “thích nghi”.

Khi chuyển ra ở một mình, tôi mới nhận ra cảm giác được toàn quyền với không gian sống của mình đáng giá đến mức nào. Muốn yên tĩnh thì yên tĩnh, muốn bật nhạc thì bật, không cần cân nhắc ai khác. Đó là một kiểu tự do rất cụ thể, không phải thứ gì trừu tượng.

2. Sự chủ động giúp mình sống đúng nhịp hơn

Ở ghép đồng nghĩa với việc nhịp sống của bạn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi người khác. Tôi từng cố gắng duy trì thói quen dậy sớm, tập thể dục buổi sáng, nhưng khi người cùng phòng về muộn, bật đèn, đi lại, giấc ngủ bị xáo trộn thì sáng hôm sau cũng khó mà dậy nổi. Khi sống một mình, tôi nhận ra việc kiểm soát nhịp sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi có thể thiết kế ngày của mình theo cách mình muốn, từ giờ ngủ, giờ dậy cho đến cách sắp xếp công việc. Nghe thì nhỏ, nhưng chính những điều này giúp tôi làm việc hiệu quả hơn, đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn. Và nếu tính xa hơn, sự ổn định trong sinh hoạt lại là thứ tạo ra giá trị lâu dài, chứ không chỉ là chuyện tiết kiệm vài triệu mỗi tháng.

3. Ít mâu thuẫn, ít tiêu hao năng lượng vô nghĩa

Ở ghép không phải lúc nào cũng xảy ra xung đột lớn, nhưng gần như chắc chắn sẽ có những va chạm nhỏ. Từ chuyện dọn dẹp, chia tiền, đến cách sử dụng đồ chung. Những thứ này nếu không nói ra thì khó chịu, mà nói ra thì lại dễ mất lòng. Tôi từng rơi vào trạng thái phải “nhịn cho qua” khá nhiều lần, vì nghĩ không đáng để căng thẳng. Nhưng càng nhịn, cảm giác ức chế càng tích tụ.

Khi chuyển ra ở riêng, tôi mới nhận ra mình đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng cho những chuyện như vậy mà không hề để ý. Sống một mình, mọi thứ rõ ràng hơn: không có ai để trách, cũng không có ai để mình phải chiều theo. Năng lượng đó tôi dùng cho công việc, cho việc nghỉ ngơi, hoặc đơn giản là cho bản thân mình.

4. Học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình

Ở một mình không chỉ là chuyện tự do, mà còn là chuyện trách nhiệm. Từ việc đóng tiền nhà, sửa đồ hỏng, dọn dẹp, đến cả những lúc ốm đau, không ai ở bên để hỗ trợ ngay lập tức. Ban đầu, tôi cũng thấy hơi “ngợp”. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra đây lại là một kiểu trưởng thành.

Mọi thứ trong cuộc sống của mình đều do mình quyết định và tự chịu trách nhiệm. Điều này khiến tôi cẩn trọng hơn trong chi tiêu, chủ động hơn trong việc quản lý cuộc sống. Nó không hào nhoáng, nhưng lại giúp mình vững vàng hơn. Và nếu nhìn theo góc độ dài hạn, đây là khoản “đầu tư” vào bản thân mà tiền bạc khó đo đếm được.

5. Tiền không chỉ để tiết kiệm, mà còn để mua sự thoải mái

Trước đây, tôi luôn đặt mục tiêu tiết kiệm lên hàng đầu. Ở ghép giúp tôi để ra được nhiều tiền hơn mỗi tháng, điều đó không sai. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu tự hỏi: tiết kiệm để làm gì? Nếu mỗi ngày đi làm về, mình vẫn cảm thấy không thực sự thoải mái trong chính nơi ở của mình, thì khoản tiết kiệm đó có đáng không?

Khi chuyển ra ở một mình, chi phí tăng lên rõ rệt, nhưng đổi lại, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi trở về nhà. Tôi không còn coi nhà chỉ là nơi để ngủ, mà là nơi để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Và sự thoải mái đó, với tôi, đáng giá hơn vài triệu tiết kiệm mỗi tháng.

Nhìn lại, quyết định “tốn tiền” để ở một mình không phải là một lựa chọn bốc đồng, mà là kết quả của việc hiểu rõ mình cần gì. Ở ghép có cái lợi của nó, đặc biệt khi tài chính còn hạn chế. Nhưng khi có điều kiện hơn một chút, tôi chọn đánh đổi tiền bạc để lấy sự riêng tư, sự chủ động và cảm giác dễ chịu trong cuộc sống hàng ngày. Với tôi, đó không phải là tiêu xài, mà là một cách chi tiêu có ý thức.