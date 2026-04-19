Cụ bà 73 tuổi vẫn đi phân khối lớn, trẻ như U50 nhờ 2 thói quen đơn giản, không phải tập thể dục

Năm 2013, cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi bất ngờ trước bộ ảnh của bà Hoàng Diễm Trinh, sống tại Hạ Môn, Phúc Kiến. Trong bộ ảnh, cụ bà này mặc trang phục da cá tính, cưỡi xe phân khối lớn với phong thái tự tin, cuốn hút. Ở tuổi 73, bà Hoàng vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, thần thái nổi bật và gu thời trang ấn tượng. Cũng từ bộ ảnh này, bà được cư dân mạng xứ Trung ưu ái gọi bằng biệt danh “ngoại già chất nhất quả đất”.

Theo thông tin từ Sohu, bà Hoàng Diễm Trinh sinh năm 1940. So với nhiều người cùng thế hệ, bà gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong thái sang trọng và tinh thần sống hiện đại. Mỗi lần xuất hiện, bà đều thu hút sự chú ý với phong cách thời trang táo bạo, phá cách nhưng vẫn đầy tinh tế.

Thay vì lựa chọn những gam màu trầm quen thuộc, bà Hoàng thường diện các trang phục rực rỡ, họa tiết nổi bật, kết hợp cùng phụ kiện như khăn turban để tạo điểm nhấn. Gương mặt rạng rỡ, thần thái tự tin giúp bà trở nên nổi bật không khác gì một biểu tượng thời trang.

Khi được hỏi về bí quyết níu giữ tuổi thanh xuân, bà Hoàng cho biết chính 2 thói quen đơn giản dưới đây đã giúp bà luôn khỏe mạnh và tươi trẻ:

1. Sống lạc quan và có đam mê

Ít ai ngờ phía sau hình ảnh một “quý bà thời thượng”, bà Hoàng từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn, lớn lên trong hoàn cảnh lao động vất vả. Tuy nhiên, thay vì than phiền, bà luôn giữ thái độ sống lạc quan, tận tụy với gia đình và không ngừng nỗ lực vươn lên.

Chính tinh thần tích cực đã trở thành nền tảng quan trọng giúp bà duy trì sức khỏe và sự trẻ trung theo thời gian. Bà cho biết, trong suốt những năm tháng bận rộn mưu sinh, bản thân gần như không có cơ hội theo đuổi đam mê. Chỉ đến khi nghỉ hưu, bà mới bắt đầu dành thời gian cho sở thích cá nhân, đặc biệt là lĩnh vực thời trang và làm đẹp.

Từ đó, bà mạnh dạn tham gia các hoạt động trình diễn, các cuộc thi sắc đẹp dành cho người cao tuổi. Dù khởi đầu muộn, bà Hoàng vẫn nhanh chóng gây ấn tượng nhờ phong thái tự tin và sự chuẩn bị nghiêm túc. Đáng chú ý, hành trình theo đuổi đam mê của bà không hề bằng phẳng. Bà từng gặp tai nạn nghiêm trọng, phải nằm liệt giường suốt nửa năm. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, bà kiên trì tập luyện để phục hồi sức khỏe, từng bước quay trở lại sân khấu.

Sự nỗ lực ấy đã được đền đáp khi bà có thể tự tin sải bước trong các cuộc thi xường xám cấp quốc gia, cạnh tranh cùng nhiều thí sinh trẻ tuổi. Hình ảnh một cụ bà ngoài 70 tuổi vẫn đầy nhiệt huyết và bản lĩnh đã khiến không ít người ngưỡng mộ.

Không chỉ dừng lại ở việc theo đuổi đam mê cá nhân, bà Hoàng còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng. Với bà, một cuộc sống ý nghĩa không chỉ là sống cho bản thân mà còn là sẻ chia với xã hội.

2. Yêu thích vận động

Bên cạnh tinh thần lạc quan, bà Hoàng cho rằng việc duy trì thói quen vận động đều đặn là yếu tố quan trọng giúp bà giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Thói quen này đã được hình thành từ khi bà còn trẻ.

Năm 18 tuổi, sau khi kết hôn, bà Hoàng về sống ở vùng nông thôn. Ban ngày, bà gắn bó với công việc đồng áng, tối đến lại tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương. Nhịp sống lao động và vận động đều đặn này đã góp phần giúp bà duy trì thể trạng dẻo dai, bền bỉ theo năm tháng.

Ngay cả khi đã ở tuổi xế chiều, bà Hoàng vẫn duy trì lối sống năng động. Không chỉ luyện tập để phục vụ việc trình diễn, bà còn tham gia nhiều hoạt động thể chất khác.

Năm 2016, ở tuổi 73, bà từng cưỡi ngựa và lạc đà băng qua sa mạc tại Tây Tạng để thực hiện ước mơ đặt chân đến hồ Thanh Hải – nơi bà hằng mong muốn từ thuở trẻ.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, bà Hoàng cho rằng tuổi già không phải là điểm kết thúc mà là một khởi đầu mới. Với bà, việc không ngừng vận động, giữ tinh thần tích cực và theo đuổi đam mê chính là “chìa khóa” giúp cuộc sống luôn tràn đầy năng lượng.

Câu chuyện về cuộc đời của bà Hoàng Diễm Trinh đã truyền cảm hứng cho giới trẻ Trung Quốc về một lối sống chủ động, tích cực. Ở bất kỳ độ tuổi nào, con người vẫn có thể bắt đầu, thay đổi và theo đuổi những điều mình yêu thích, miễn là giữ được niềm tin và sự kiên trì.

(Theo Sohu)