Ở tuổi 70, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn, một cụ bà tại Trung Quốc lại khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh leo núi, đi bộ đường dài và tham gia các hoạt động thể chất đầy thử thách. Cụ bà này tên là Trương Kinh, sinh năm 1953, được nhiều cư dân mạng ví von là “lão hóa ngược” nhờ sở hữu ngoại hình trẻ trung và nguồn năng lượng dồi dào.

Nếu chỉ nhìn qua những bức ảnh được đăng tải, không ít người lầm tưởng bà Trương mới ở độ tuổi ngoài 40. Bà sở hữu vóc dáng cân đối, làn da săn chắc, ánh mắt nhanh nhẹn cùng phong cách ăn mặc trẻ trung. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ đó là hành trình dài vượt qua nghịch cảnh và kiên trì duy trì lối sống lành mạnh trong suốt nhiều thập kỷ.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sức khỏe và nhan sắc, bà Trương cho biết có 3 yếu tố then chốt là tinh thần lạc quan, thói quen luyện tập đều đặn và chế độ dinh dưỡng khoa học. Những yếu tố này giúp bà giữ được thể trạng ổn định và làm chậm quá trình lão hóa.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, bà Trương từng trải qua những năm tháng vất vả khi vừa làm ruộng, vừa làm thuê để mưu sinh. Năm 30 tuổi, bà kết hôn với một công nhân và sinh con gái. Không chấp nhận hoàn cảnh, bà nỗ lực học tập, vừa làm vừa tích lũy kiến thức, sau đó được nhận vào học tại một trường cao học ở nước ngoài. Nhờ đó, bà từng bước thay đổi cuộc đời, trở thành giám sát viên tại một công ty thuộc danh sách Fortune 500.

Tuy nhiên, quãng thời gian lao động nặng nhọc đã để lại nhiều hệ lụy về sức khỏe cho bà Trương. Bà mắc nhiều bệnh lý như tăng sản đốt sống cổ, căng cơ thắt lưng, viêm khớp ở đầu gối và vai. Đặc biệt, năm 51 tuổi, bà được chẩn đoán mắc ung thư vú. Sau 3 ca phẫu thuật lớn kéo dài tổng cộng 12 giờ, bệnh tình của bà được kiểm soát nhưng cơ thể bà suy yếu rõ rệt, thường xuyên đau nhức.

Thay vì buông xuôi, bà Trương lựa chọn đối diện với bệnh tật bằng tinh thần lạc quan. Bà bắt đầu hành trình “tái thiết” cơ thể bằng việc tập luyện thể dục đều đặn. Mỗi ngày, bà dành thời gian đến phòng gym, bơi lội và tập yoga để cải thiện sức mạnh cơ bắp và độ dẻo dai. Thói quen này được duy trì suốt nhiều năm và trở thành nền tảng giúp bà lấy lại thể trạng.

Không dừng lại ở những bài tập cơ bản, bà Trương liên tục thử thách giới hạn bản thân bằng các hoạt động đòi hỏi thể lực cao. Bà từng đi bộ xuyên rừng nhiệt đới Amazon, chinh phục cao nguyên Nam Mỹ ở độ cao 3.650m, lặn biển ở vùng nước lạnh khoảng 17 độ C, thậm chí bơi cùng cá mập. Những trải nghiệm này không chỉ giúp bà nâng cao sức khỏe mà còn mang lại tinh thần hứng khởi. Theo bà, đó chính là “liều thuốc trường sinh” hiệu quả.

Song song với việc rèn luyện thể chất, bà Trương đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng. Khoảng 10 năm trở lại đây, bà duy trì chế độ ăn chay linh hoạt. Thực đơn hàng ngày chủ yếu gồm rau xanh, đậu phụ, trứng, các loại hạt, salad và sữa đậu nành. Bà cũng bổ sung thêm một lượng nhỏ cá và trứng để đảm bảo cung cấp đủ protein cho cơ thể.

Nhờ kiên trì thực hiện lối sống lành mạnh, sức khỏe của bà Trương cải thiện rõ rệt theo thời gian. So sánh hình ảnh cách đây một thập kỷ với hiện tại, nhiều người nhận xét bà ngày càng trẻ trung, nhanh nhẹn hơn.

Hiện tại, ngoài việc duy trì tập luyện, bà dành thời gian cho những hoạt động nhẹ nhàng như vẽ tranh, dắt chó đi dạo và tận hưởng cuộc sống thường ngày. Hình ảnh một cụ bà tuổi thất thập vẫn tràn đầy năng lượng đã trở thành nguồn cảm hứng cho không ít người trẻ.

“Tôi là minh chứng rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Nếu bạn nghĩ mình đã hết cơ hội, hãy suy nghĩ lại”, bà Trương chia sẻ.