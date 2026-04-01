Chính thức: Mở cổng bình chọn AGM Awards 2026 từ hôm nay!

Với việc trao quyền trực tiếp cho cộng đồng nhà đầu tư (NĐT), đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ, chương trình không chỉ trở thành “thước đo” chân thực về chất lượng quan hệ NĐT mà còn thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao tiêu chuẩn quản trị công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại AGM Awards 2026, mỗi NĐT đều có thể trực tiếp chấm điểm, thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp. Các lá phiếu dù nhỏ lẻ nhưng trực tiếp phản ánh mức độ hài lòng của cổ đông, cũng như thể hiện chỉ số quan trọng đo lường hiệu quả công tác, độ minh bạch thông tin và khả năng kết nối, truyền cảm hứng của doanh nghiệp.

3 hạng mục do NĐT trực tiếp bình chọn tại AGM Awards 2026

Đại hội đồng cổ đông ấn tượng do NĐT bình chọn: Giải thưởng minh chứng cho sự yêu mến và công nhận từ chính cộng đồng NĐT.

Các ứng cử viên sáng giá bao gồm Vingroup với các câu chuyện vĩ mô về hạ tầng và xe điện, Masan Group nổi bật với không gian trải nghiệm hệ sinh thái tiêu dùng, Hòa Phát duy trì sức nóng nhờ phong cách trực diện và minh bạch, FPT với tham vọng công nghệ toàn cầu (AI, bán dẫn), Thế Giới Di Động (MWG) cởi mở trong chiến lược bán lẻ, hay SSI sắc sảo trong nhận định thị trường... Đây là cuộc “so kè” khó khăn giữa các tên tuổi đầu ngành, phản ánh sức hút thực sự từ góc nhìn NĐT.

Đại hội đồng cổ đông ngân hàng của năm do NĐT bình chọn: Ngân hàng có kỳ đại hội được lòng cộng đồng NĐT và cổ đông nhất.

Các ứng viên nổi bật gồm Techcombank với quyết sách chi trả cổ tức lịch sử, VPBank mạnh về năng lực vốn và khát vọng đa năng, ACB năng động với văn hóa gắn kết, cùng LPBank, TPBank, MB, HDBank, SHB, Sacombank… Hạng mục này sẽ phản ánh rõ nét sự ưa thích của NĐT đối với phong cách tổ chức ĐHĐCĐ và định hướng phát triển của từng nhà băng.

Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất do NĐT bình chọn: Vinh danh cá nhân lãnh đạo để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng NĐT qua kỳ đại hội.

Những cái tên được nhắc đến nhiều gồm tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup) với tầm nhìn vĩ mô, ông Trần Đình Long (Hòa Phát) - “Vua thép” mộc mạc nhưng thẳng thắn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet) bản lĩnh, ông Trương Gia Bình (FPT) truyền lửa công nghệ, ông Trần Hùng Huy (ACB), ông Nguyễn Đức Tài (MWG) hay ông Nguyễn Duy Hưng (SSI) với phong cách “nói thẳng, nói thật”... Đây là cơ hội để NĐT vinh danh những “idol” thương trường thực thụ.

Luật chơi bình chọn đơn giản, khách quan

NĐT có thể tham gia bình chọn dễ dàng qua website https://cafef.vn/agm-awards.chn bằng cách đăng nhập qua tài khoản Facebook/Google.

Mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 24 lần/ngày cho mỗi đề cử (cách nhau ít nhất 1 tiếng) và có thể vote cho nhiều đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Việc mở cổng bình chọn từ ngày 20/4 đánh dấu giai đoạn cao trào, giúp cộng đồng NĐT trực tiếp góp tiếng nói vào việc định hình chuẩn mực thị trường.

Mời độc giả và NĐT tham gia bình chọn ngay hôm nay để trao “quyền lực mềm” cho những doanh nghiệp và lãnh đạo xứng đáng nhất. Kết quả các hạng mục sẽ được tổng hợp và công bố trong thời gian tới.