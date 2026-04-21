5 loại cây có tác dụng chữa lành nên trồng trong nhà để gia chủ luôn cảm thấy hạnh phúc, yêu đời

Theo Gia Linh | 21-04-2026 - 07:50 AM | Lifestyle

Cùng xem đó là những loại cây gì và lý do tại sao chúng lại có tác dụng chữa lành như vậy nhé.

Để không gian sống luôn tràn đầy năng lượng tích cực và giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn, dưới đây là 5 loại cây "chữa lành" cực kỳ hiệu quả.

Cây Hạnh Phúc

Ngay từ cái tên, loại cây này đã mang thông điệp về sự viên mãn. Với tán lá xanh mướt, bóng bẩy, cây tượng trưng cho niềm hy vọng và sự gắn kết các thành viên trong gia đình. Việc ngắm nhìn sắc xanh tràn đầy sức sống của cây mỗi ngày giúp làm dịu căng thẳng và mang lại cảm giác bình yên trong tâm hồn.

Cây Hoa Nhài (Lài)

Mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ của hoa nhài có tác dụng giảm lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ rất tốt. Trồng một chậu nhài nhỏ gần cửa sổ giúp không gian luôn thơm ngát, tạo cảm giác thư thái như đang ở spa ngay tại nhà. Hương thơm tự nhiên này còn kích thích sản sinh hormone hạnh phúc, giúp bạn bắt đầu ngày mới với tâm trạng hứng khởi.

Cây Lan Ý

Được mệnh danh là "máy lọc không khí" bậc nhất, lan ý có khả năng hấp thụ các tia bức xạ và độc tố trong nhà. Một không gian sống trong lành, giàu oxy sẽ giúp bạn giảm đau đầu, mệt mỏi và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vẻ đẹp thanh cao của những bông hoa trắng muốt trên nền lá xanh sẫm còn mang lại sự tĩnh lặng và cân bằng cho tinh thần.

Cây Hương Thảo (Rosemary)

Loại cây này tỏa ra mùi thơm thảo mộc đặc trưng có khả năng kích thích trí não, tăng cường trí nhớ và sự tập trung. Chỉ cần chạm nhẹ vào lá, mùi hương sảng khoái sẽ giúp bạn xua tan cảm giác uể oải, buồn chán. Đây là người bạn đồng hành tuyệt vời trên bàn làm việc để giữ cho tâm trí luôn minh mẫn và yêu đời.

Cây Trầu Bà

Đây là biểu tượng của sự nỗ lực và vươn lên không ngừng nhờ sức sống mãnh liệt trong mọi điều kiện. Trầu bà giúp lọc bỏ bụi bẩn và các chất gây hại từ đồ điện tử, tạo ra lá chắn xanh bảo vệ sức khỏe. Sự phát triển nhanh chóng, xum xuê của cây mang lại cảm giác thành tựu và năng lượng tích cực, nhắc nhở gia chủ luôn lạc quan trước mọi thử thách.

