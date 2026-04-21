Kiện tướng Đặng Thu Hương - bạn nhảy của Phan Hiển miệt mài nhuộm da, già đi chục tuổi để không bị đối thủ "ăn thịt" trên sàn đấu

Trong giải đấu vô địch Đông Nam Á mới đây, hình ảnh Phan Hiển và Đặng Thu Hương liên tiếp 3 lần bước lên bục cao nhất, giành 3 HCV về cho Việt Nam đã khiến người hâm mộ nức lòng. Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất lại nằm ở phía sau cánh gà. Giữa các bài thi căng thẳng, thay vì nghỉ ngơi, kiện tướng Thu Hương lại miệt mài ngồi dặm lại lớp phấn son, tự tay phủ lên toàn thân lớp da nâu bóng loáng. Với đôi mắt được nhấn nhá đậm nét và gương mặt đánh khối sắc lẹm, trông cô già hơn hẳn 10 tuổi so với vẻ ngoài trẻ trung đời thường.

Giải thích về diện mạo có phần "dữ dằn" này, VĐV Đặng Thu Hương không ngần ngại cho biết đây là yêu cầu bắt buộc để tồn tại trên sàn đấu quốc tế. Cô thẳng thắn chia sẻ: "Giao diện trưởng thành bằng kinh nghiệm thực chiến trên sàn đấu đó ạ. Nhìn hiền lành dịu dàng sẽ bị các VĐV nước khác 'ăn thịt' ngay cô ạ". Chính cái thần thái sắc sảo, thậm chí có phần "ghê gớm" ấy lại là vũ khí giúp đại diện Việt Nam không bị lép vế trước những đối thủ mạnh.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên nữ kiện tướng lên tiếng về phong cách trang điểm có phần "dìm hàng" nhan sắc của mình. Trước đó, khi đối mặt với những ý kiến cho rằng mình trang điểm vừa già vừa xấu khi đi thi, Thu Hương đã thể hiện sự chuyên nghiệp đáng nể khi khẳng định bản thân rất yêu thích phong cách "trẻ - trắng - xinh" ngoài đời, nhưng trên sàn đấu, chuyên môn luôn là ưu tiên hàng đầu. Lớp makeup đậm giúp gương mặt không bị ánh đèn sân khấu "nuốt chửng" và giúp ban giám khảo nhìn rõ từng biểu cảm kịch tính trong mỗi bước nhảy.

Không chỉ Thu Hương, ngay cả Phan Hiển cũng từng rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi bị cư dân mạng soi mói ngoại hình. Trong một lần đăng ảnh diện vest lịch lãm, nam kiện tướng bất ngờ bị một bình luận kém duyên chỉ trích vì cho rằng "đàn ông con trai mà lại kẻ chân mày lá liễu".

Thay vì gay gắt, ông xã Khánh Thi đã có cách đáp trả cực kỳ văn minh và nhẹ nhàng. Anh khẳng định đôi lông mày của mình là hoàn toàn tự nhiên từ bé, đồng thời tiết lộ khi đi diễn anh thường để mặt mộc chứ không hề lạm dụng trang điểm như nhiều người lầm tưởng. Cách phản hồi vừa duyên dáng vừa thẳng thắn của Phan Hiển không chỉ giải tỏa hiểu lầm mà còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Có thể thấy, để mang về vinh quang cho tổ quốc, những kiện tướng như Phan Hiển và Thu Hương đã phải đánh đổi rất nhiều, từ mồ hôi, nước mắt cho đến việc chấp nhận gác lại hình ảnh lung linh đời thường để hóa thân thành những "chiến binh" thực thụ trên sàn đấu.