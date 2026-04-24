Hậu trường Văn Thanh đi hỏi vợ: Thao thức cả đêm không ngủ, 2h sáng vẫn còn tưới hoa

Sau màn cầu hôn lãng mạn bên bờ biển, hậu vệ Vũ Văn Thanh và bạn gái hot girl Trần Bích Hạnh đã dạm ngõ chuẩn bị cho "đám cưới thế kỷ" vào tháng 6 tới đây. Những khoảnh khắc trước ngày dạm ngõ cầu thủ sinh năm 1996 chia sẻ mới đây khiến người hâm mộ thích thú.

Trước khi những hình ảnh chỉn chu trong bộ sơ mi bảnh bao tại nhà gái được hé lộ, Vũ Văn Thanh đã gặp cảnh "dở khóc dở cười" chuẩn bị cho ngày trọng đại. Trên trang cá nhân, nam cầu thủ sinh năm 1996 đăng tải hình ảnh ngồi thẫn thờ lúc 2 giờ sáng với dòng trạng thái: “Cả đêm không ngủ ngồi tưới hoa” .

Khoảnh khắc hồi hộp đi hỏi vợ của Văn Thanh (Video: TTNV)

Khác hẳn với hình ảnh một hậu vệ lỳ lợm, quyết đoán trên sân cỏ, Văn Thanh ngoài đời lại lộ rõ vẻ hồi hộp, lo lắng trước giờ mang sính lễ sang nhà gái. Anh tự tay kiểm tra lẵng hoa, gấp gọn gàng từng chiếc áo sơ mi và thao thức suốt đêm để chờ đợi khoảnh khắc sang Ninh Bình - quê cô dâu để thực hiện nghi lễ truyền thống. Hình ảnh đời thường gần gũi này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, đa số khán giả đều cho rằng: "Hóa ra ngôi sao sân cỏ khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân cũng biết bối rối như bao người".

Văn Thanh bảnh bao, Bích Hạnh xinh đẹp trong ngày dạm ngõ (Ảnh: FBNV)

Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh bắt đầu công khai mối quan hệ từ tháng 4/2025. Trong suốt một năm qua, dù khá kín kẽ nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên để lộ những hình ảnh đồng hành cùng nhau trong các sự kiện quan trọng. Việc Văn Thanh "chốt đơn" vào thời điểm này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các đồng đội ở Đội tuyển Quốc gia và CLB Công an Hà Nội.

Theo kế hoạch được hé lộ, đám cưới của cặp đôi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6/2026. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện đình đám nhất của làng bóng đá Việt Nam trong năm nay, quy tụ dàn sao "khủng" của thế hệ vàng bóng đá nước nhà.