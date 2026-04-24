Lẽ ra đây sẽ là điện thoại tốt nhất năm 2026 nếu nó không "sao chép quá giống" iPhone: Thực sự đâu cần làm thế?

iPhone quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn luôn là hình mẫu mà mọi hãng smartphone hướng đến. Nhưng câu chuyện bắt chước và truyền cảm hứng lại là ranh giới mong manh có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Cây bút Robert Triggs trong bài phân tích gần đây trên Android Authority tiếc nuối cho rằng, lẽ ra OPPO Find X9 Ultra đã trở thành chiếc điện thoại tuyệt vời nhất của năm 2026 nếu như nó đừng bắt chước giao diện Liquid Glass từ iPhone – thứ mà vốn dĩ cũng không quá đẹp.

Dưới đây là quan điểm của anh.

Android đừng bắt chước Liquid Glass nữa được không?

Tôi thực sự đã hy vọng Android sẽ bỏ qua cuộc đại tu giao diện Liquid Glass vốn đặt nặng hình thức hơn nội dung của Apple.

Hầu như tất cả chúng ta đều đồng ý rằng nó trông như một thứ gì đó được nhặt nhạnh từ thời kỳ Microsoft năm 2007. Vì vậy, hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi khởi động chiếc OPPO Find X9 Ultra mới và đập vào mắt là một bản sao gần như y hệt từ những chiếc iPhone mới nhất.

Mặc dù các phiên bản ColorOS trước đó trên các thiết bị như OnePlus 15 hay OPPO Find X9 Pro đều có một chút hơi hướng thiết kế lấy cảm hứng từ Apple. Nhưng chúng hầu như đã tránh được sự bóng bẩy quá đà.

Nhưng giờ đây, đâu đó giữa phiên bản ColorOS 16.0.5 và 16.0.7 trên điện thoại của tôi, OPPO dường như đã "bật công tắc" sang một hiệu ứng tràn ngập chất liệu thủy tinh.

Tệ nhất là tôi không tài nào tìm được cách để tắt nó đi. Một điều đáng nói nữa là nhiều ứng dụng "cây nhà lá vườn" của ColorOS như Ảnh, Video, Thời tiết vẫn chưa được cập nhật để đồng bộ. Điều này mang lại cảm giác đây không phải là một cuộc đại tu thiết kế thống nhất, mà giống như một lớp sơn được quét vội lên trên bề mặt, thiếu đi sự tích hợp sâu sắc ngoại trừ một vài trường hợp cụ thể.

Điều thực sự khiến tôi đau đầu là OPPO và OnePlus vốn đã đầu tư rất nhiều để xây dựng một bản sắc riêng biệt với ColorOS. Không chỉ mình tôi yêu thích các phiên bản gần đây nhờ thiết kế trang nhã và các tính năng thực sự hữu ích. Nó thường đạt được sự cân bằng tuyệt vời giữa phong cách Material 3 Expressive có phần màu mè của Google và một trải nghiệm người dùng (UX) thực dụng, gần gũi hơn.

Ứng dụng camera là một ví dụ hoàn hảo: đủ đơn giản để chụp nhanh một tấm hình, nhưng các trình điều khiển nâng cao luôn sẵn sàng chỉ sau một lần gạt. Giờ đây, bằng cách vay mượn ngôn ngữ thiết kế của Apple, các tùy chọn hiển thị cùng lúc trên màn hình đã trở nên ít đi.

Tệ hơn nữa, Find X9 Ultra là một chiếc điện thoại có bản sắc riêng rất mạnh mẽ. Nó định vị mình là một "quái vật" cho giới game thủ và những người làm việc đa nhiệm, nhờ vào chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 thay vì vi xử lý MediaTek như phần còn lại của dòng Find X9.

OPPO cũng đã chơi tất tay vào phần cứng camera, với cảm biến 200MP zoom 3x và ống kính tiềm vọng 50MP zoom 10x, tạo nên một hệ thống nhiếp ảnh thực sự thuyết phục.

Hãng thậm chí còn thắt chặt quan hệ đối tác với Hasselblad để củng cố vị thế flagship của mình. Tóm lại, đây là một thiết bị vượt xa những tiêu chuẩn phổ thông.

Tại sao tốn công xây dựng phần cứng tuyệt vời rồi lại đắp giao diện của người khác?

Tôi không thể hiểu nổi Liquid Glass khớp với triết lý đó ở điểm nào; nếu có, nó chỉ đang chủ động làm giảm đi những giá trị mà chiếc điện thoại này đang thực hiện rất tốt.

Lẽ ra tôi phải đang nói về camera, về hiệu năng thần tốc và chất lượng hoàn thiện cao cấp. Thay vào đó, tôi lại bị mắc kẹt trong việc càm ràm về những lựa chọn giao diện học tập từ Apple. Đúng vậy, vẻ ngoài giống Apple có thể thu hút sự chú ý và thậm chí giúp các thương hiệu chiếm lĩnh được "tâm trí phân khúc cao cấp" mà những chiếc điện thoại Ultra luôn khao khát.

Nhưng một lần nữa, tôi lại tự hỏi tại sao các thương hiệu Android lớn, dù đang sản xuất ra những phần cứng đẳng cấp thế giới, lại dường như thiếu tự tin vào khả năng thiết kế phần mềm hấp dẫn tương xứng của chính mình. Họ không hề sao chép cách tiếp cận camera hay thiết kế khung sườn của Apple, vậy tại sao lại phải chạy theo về giao diện?

Logic tiếp thị này cũng khó hiểu không kém. Bất kỳ ai thực sự quan tâm đến phong cách Liquid Glass có lẽ đã thuộc về phe Apple và họ sẽ mua iPhone bất kể điều gì xảy ra.

Họ không muốn một bản nhái, ngay cả khi phần cứng của bản nhái đó khách quan mà nói là tốt hơn. Các thương hiệu Android đã rơi vào cái bẫy đó suốt hơn một thập kỷ qua. Người ta không mua Apple chỉ vì vẻ ngoài — họ mua vì hệ sinh thái, vì những "bong bóng tin nhắn xanh", và vì cả một câu chuyện về sự ổn định "cứ thế là dùng".

Đã đến lúc chấm dứt trò chơi bắt chước

Thực tế, nỗi thất vọng này đã có từ trước khi OPPO có màn "sao chép và dán" mới nhất. Các thương hiệu Android từ lâu đã học theo iPhone — từ việc bỏ giắc cắm tai nghe cho đến việc thử nghiệm các phiên bản Dynamic Island của riêng họ. Tư duy phổ biến dường như là: nếu Apple làm điều đó, thì ít nhất đi theo cũng là một phương án an toàn — ngay cả khi nó không hề thông minh.

Tôi hiểu rằng thị trường điện thoại thông minh đang trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết và tâm lý ngại rủi ro thường là điều cần thiết để tồn tại. Một số người thậm chí có thể thích thiết kế mới của OPPO, và có lẽ hãng cũng nhận được vài lời khen ngợi vì đã bắt kịp các xu hướng UX mới nhất.

Nhưng vẫn luôn có giá trị trong việc trở thành một thương hiệu có bản sắc rõ ràng, và diện mạo khác biệt chính là một phần lý do khiến Android xứng đáng được lựa chọn thay vì iPhone.

Nếu bạn cố gắng quá mức để trông giống một chiếc iPhone, đừng ngạc nhiên khi mọi người quên mất bạn là ai. Tôi sẽ dừng lại ở đây và quay lại tận hưởng phần cứng tuyệt vời của Find X9 Ultra.