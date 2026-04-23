Thông tin mới nhất về nhắn tin qua iPhone, người dùng cần nắm rõ

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 26.4.2 nhằm khắc phục một lỗ hổng bảo mật trên iPhone, có thể khiến nội dung tin nhắn đã xóa vẫn còn tồn tại trong bộ nhớ thiết bị thông qua hệ thống thông báo.

Theo hãng công nghệ Mỹ, lỗi này liên quan đến việc một số thông báo dù đã được người dùng xóa nhưng vẫn tiếp tục lưu trong bộ nhớ cục bộ của máy. Điều này có thể tạo ra nguy cơ bị truy cập trái phép vào nội dung tin nhắn.

Electronic Frontier Foundation (EFF) cho biết lỗ hổng từng bị cơ quan thực thi pháp luật khai thác để truy xuất dữ liệu từ các thông báo đẩy đã bị xóa. Tổ chức này nhận định đây là một điểm yếu có thể ảnh hưởng đến cam kết bảo vệ quyền riêng tư mà Apple theo đuổi trong nhiều năm qua.

Một lỗ hổng bảo mật trên iPhone có thể khiến nội dung tin nhắn đã xóa vẫn còn tồn tại. (Ảnh minh hoạ)

Từ năm 2023, Apple đã áp dụng chính sách yêu cầu cơ quan chức năng phải có lệnh từ tòa án nếu muốn tiếp cận dữ liệu thông báo người dùng.

Trong mô tả bản vá, Apple cho biết iOS 26.4.2 bổ sung cơ chế “che giấu dữ liệu tốt hơn”, xử lý tình trạng thông báo đã được đánh dấu xóa nhưng vẫn còn lưu lại trên thiết bị.

Vụ việc lần đầu được 404 Media đưa tin. Theo đó, Federal Bureau of Investigation đã sử dụng công cụ pháp y số để truy cập dữ liệu thông báo của Signal được lưu trên iPhone, kể cả khi các thông báo này đã bị xóa.

Sau đó, bà Meredith Whittaker, Giám đốc điều hành Signal, xác nhận các thông báo của tin nhắn đã xóa lẽ ra không nên tiếp tục tồn tại trong cơ sở dữ liệu thông báo của hệ điều hành. Bà cũng cho biết Signal đã nhiều lần đề nghị Apple xử lý vấn đề này.

Trước khi bản vá được phát hành, Signal từng khuyến cáo người dùng thay đổi cách hiển thị thông báo, như tắt hiển thị tên người gửi hoặc nội dung tin nhắn trên màn hình khóa để giảm rủi ro lộ thông tin. Sau khi Apple tung ra bản cập nhật, Signal cho biết hoan nghênh động thái khắc phục từ hãng.

Theo EFF, quyền riêng tư của thông báo có thể bị ảnh hưởng ở hai cấp độ: trên đám mây, nơi dữ liệu đi qua máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ; và trên chính thiết bị, nơi thông báo được lưu trong bộ nhớ cục bộ.

Hiện iOS 26.4.2 đã được phát hành cho các mẫu iPhone từ iPhone 11 trở lên, cùng nhiều dòng iPad tương thích.

Với người dùng iPhone, giới chuyên gia khuyến nghị nên cập nhật iOS 26.4.2 sớm nhất có thể nếu thiết bị còn hỗ trợ. Đồng thời, người dùng cũng nên rà soát lại cài đặt thông báo của các ứng dụng nhắn tin, đặc biệt là các ứng dụng đang hiển thị trực tiếp tên người gửi hoặc nội dung tin nhắn trên màn hình khóa.