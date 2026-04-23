Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: AI đang tạo ra một cuộc cách mạng mới đối với doanh nghiệp toàn cầu, tương tự bước chuyển từ sản xuất thủ công sang dây chuyền tự động hóa

FPT cho biết vai trò của họ ở dự án này là đối tác công nghệ AI chiến lược. Cụ thể, FPT tư vấn khách hàng chuyển đổi sang mô hình sử dụng AI để phát triển các phần mềm quản trị, vận hành.

Lý do quan trọng để khách hàng sẵn sàng mạnh tay chi hàng chục triệu USD cho quá trình chuyển đổi AI - một quá trình tất yếu nhưng vẫn còn không ít doanh nghiệp đang chần chừ vì không biết bắt đầu từ đâu - đó là ngoài rút ngắn thời gian triển khai, tiết kiệm chi phí còn giúp họ có thể tự chủ về công nghệ, không phải phụ thuộc vào các phần mềm quản trị, vận hành đắt đỏ mua từ bên thứ ba.

Điều này có nghĩa là sau khi dự án hoàn tất, AI được triển khai ở quy mô toàn doanh nghiệp của khách hàng, đồng thời các hệ thống AI có khả năng tự vận hành, ra quyết định và tối ưu hiệu quả theo thời gian thực. Hay nói cách khác, FPT song hành cùng nhà sản xuất vật liệu hàng đầu thế giới này dùng AI “viết lại hệ điều hành của doanh nghiệp”.

Chuyển đổi AI không còn là tối ưu từng khâu, mà là viết lại “hệ điều hành” doanh nghiệp

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình cho rằng AI đang trở thành yếu tố sống còn đối với mọi tổ chức. Theo ông, chuyển đổi AI không đơn thuần là áp dụng công nghệ mới, mà là quá trình tiến hóa toàn diện của doanh nghiệp. Quá trình này được chia thành babước quan trọng.

Bước một là thay đổi nhận thức và ứng dụng AI một cách rời rạc trong từng công việc riêng lẻ, giúp cải thiện năng suất lao động cho từng cá nhân. Ở bước này, con người vẫn là lực lượng lao động chủ đạo, AI đóng vai trò hỗ trợ con người tăng tốc độ và chất lượng.

Bước thứ hai, AI trở thành chuẩn mực mới. AI được xem như một phần nguồn lực của doanh nghiệp và bắt đầu được tích hợp vào các quy trình, hoạt động của doanh nghiệp với tri thức được hệ thống hóa. Ở bước này, giá trị không còn chỉ đến từ việc mỗi cá nhân làm việc nhanh hơn, mà đến từ việc con người và AI cùng vận hành quy trình, phối hợp ra quyết định và tạo ra hiệu quả ở cấp độ toàn tổ chức.

Ở bước thứ ba của quá trình chuyển đổi AI, doanh nghiệp bước vào quy trình làm việc hoàn toàn mới, vượt khỏi ranh giới quy trình truyền thống. Lúc này, đầu vào là dữ liệu và đầu ra sẽ làtiền bạc. Theo Chủ tịch FPT, ở bước này, AI tái cấu trúc toàn bộ mô hình vận hành, hay nói cách khác là AI viết lại “hệ điều hành” của doanh nghiệp. Khi đó, AI không chỉ tối ưu từng công đoạn, mà tham gia trực tiếp vào cách tổ chức hoạt động, ra quyết định và tạo ra giá trị mới.

Câu chuyện của tập đoàn sản xuất vật liệu hàng đầu thế giới nói trên là một ví dụ về chuyển đổi AI ở bước cao nhất, bước ba của quá trình chuyển đổi AI. Theo ông Bình, nếu ở bước thứ hai chỉ có một số ít doanh nghiệp có thể làm được thì ở bước thứ ba, số lượng doanh nghiệp làm được còn ít hơn nữa. Đa phần các khách hàng của FPT đều mong muốn ở bước hai và ba của quá trình chuyển đổi AI và FPT đang song hành cùng họ để hiện thực hóa mong muốn này.

Đây là một khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi các doanh nghiệp muốn làm được thì phải có năng lực ứng dụng AI vào việc viết phần mềm và triển khai các giải pháp công nghệ cũng như có kinh nghiệm triển khai và hiểu biết sâu về vận hành doanh nghiệp, ông Bình nhấn mạnh.

Đây cũng chính là lý do FPT trở thành đối tác chuyển đổi AI của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, từ lĩnh vực năng lượng, sản xuất đến tài chính bởi họ đã hội tụ đủ nguồn lực cho vai trò đối tác chiến lược cấp cao trên lộ trình chuyển đổi AI của các tổ chức, doanh nghiệp toàn cầu. Năm 2025, doanh thu từ AI và dữ liệu của FPT đạt 2.612 tỷ đồng, tăng 40,7%. Tập đoàn cũng cho biết đã làm chủ phần lớn chuỗi giá trị AI với các mô hình AIchuyên biệt cho các lĩnh vực chuyên ngành, dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng tính toán, khả năng ứng dụng và nguồn nhân lực.

Về hạ tầng, tập đoàn sở hữu hai “nhà máy AI” nằm trong Top 40 siêu máy tính mạnh nhất thế giới, phát triển hơn 70 mô hình AI chuyên biệt và triển khai cho khách hàng trong nhiều lĩnh vựctrên toàn cầu. FPT cũng đang hợp tác với các đối tác tiên phong sở hữu công nghệ nền tảng dẫn dắt sự phát triển của AI như NVIDIA, Microsoft… để phát triển và thương mại hóa các giải pháp AI theo ngành ở quy mô lớn.

Về nguồn lực con người, FPT có hơn 30.000 kỹ sư đang được đào tạo AI và ứng dụng AI, 100% học sinh từ lớp 1 của FPT cũng được tiếp cận AI từ sớm.

Cùng với đó, việc FPT liên tiếp đạt các giải thưởng quốc tế, nhận bằng sáng chế cho các giải pháp, sản phẩm AI cũng cho thấy sự sẵn sàng về nguồn lực và năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Như vậy có thể thấy, trong bối cảnh AI trở thành năng lực cạnh tranh, quyết định sự sống còn của doanh nghiệp và chuyển đổi AI là quá trình tất yếu mà mọi doanh nghiệp phải trải qua trong 5-10 năm tới, chuyển đổi AI mang lại cho FPT cơ hội nâng cao vị thế, bước lên những tầng cao mới và kèm theo đó, tất nhiên là doanh thu, giá trị hợp đồng.