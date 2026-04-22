App Store tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng AI

Theo dữ liệu từ Appfigures, số ứng dụng phát hành toàn cầu trong quý I/2026 tăng 60% so với cùng kỳ, riêng App Store iOS tăng tới 80%. Tính đến tháng 4/2026, lượng ứng dụng mới tiếp tục tăng 104% trên cả 2 nền tảng và 89% riêng với iOS.

Diễn biến này đi ngược dự báo trước đó cho rằng AI sẽ khiến ứng dụng di động trở nên lỗi thời. Thay vào đó, AI đang giúp việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, cho phép cả những người không có nền tảng kỹ thuật cũng có thể tạo ra sản phẩm riêng.

Các công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI được cho là yếu tố chính thúc đẩy làn sóng này, khi giúp rút ngắn thời gian phát triển và hạ thấp rào cản công nghệ. Nhờ đó, thị trường ứng dụng đang chứng kiến một “làn sóng vàng” mới.

Về cơ cấu, game vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các ứng dụng mới. Tuy nhiên, các nhóm như tiện ích, lối sống, năng suất và sức khỏe - thể chất cũng ghi nhận mức tăng mạnh và lọt nhóm phổ biến.

Dù vậy, sự bùng nổ ứng dụng cũng kéo theo nhiều rủi ro. Apple gần đây đã gỡ bỏ một số ứng dụng vi phạm, trong đó có ứng dụng thưởng Freecash sau khi lọt top tải về. Ngoài ra, một ứng dụng tiền điện tử giả mạo đã gây thiệt hại khoảng 9,5 triệu USD cho người dùng.

Theo Apple, trong năm 2024, hãng đã loại bỏ hoặc từ chối hơn 17.000 ứng dụng vi phạm, hơn 320.000 ứng dụng bị đánh giá là spam hoặc gây hiểu nhầm, và ngăn chặn hơn 37.000 ứng dụng có dấu hiệu gian lận.

Giới chuyên gia cho rằng khi AI tiếp tục thúc đẩy số lượng ứng dụng tăng nhanh, các nền tảng như App Store sẽ cần tăng cường kiểm soát để hạn chế rủi ro từ các ứng dụng độc hại.