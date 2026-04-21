Công an cảnh báo người muốn vay ngân hàng, công ty tài chính

Minh Ngọc | 21-04-2026 - 16:19 PM | Kinh tế số

Công an phát hiện một số đối tượng “ký sinh” trên thương hiệu của ngân hàng để dụ dỗ người dân có nhu cầu vay tiền cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân, từ đó từng bước chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng thông tin Công an Điện Biên, thời gian gần đây, lực lượng Công an phát hiện nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức mạo danh ngân hàng, công ty tài chính. Các đối tượng tạo lập ứng dụng, website, tài khoản mạng xã hội sử dụng tên gọi, logo, giao diện tương tự các tổ chức tín dụng hợp pháp nhằm tạo lòng tin với người dân.

Thay vì xây dựng uy tín, các đối tượng “ký sinh” trên thương hiệu của ngân hàng để dụ dỗ người dân cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân, từ đó từng bước chiếm đoạt tài sản. Sau khi nạn nhân tin tưởng làm theo hướng dẫn, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với các lý do như “phí hồ sơ”, “phí xác minh”, “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí giải ngân”...

Đáng chú ý, một số trường hợp còn bị dụ cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc phần mềm điều khiển từ xa, tạo điều kiện để đối tượng chiếm quyền truy cập thiết bị, đánh cắp mã xác thực, đăng nhập tài khoản ngân hàng và rút tiền.

Điển hình, ứng dụng “Mar Vay” đã giả mạo thương hiệu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhằm lôi kéo người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện giao dịch, qua đó chiếm đoạt tài sản. Tương tự, một số ứng dụng khác quảng cáo cho vay nhanh, lãi suất thấp nhưng thực chất là bẫy lừa đảo, thậm chí phát sinh các khoản vay trái phép với lãi suất cao.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mã xác thực, dữ liệu cá nhân cho người lạ. Đồng thời, không chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa xác minh rõ ràng.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân cần đến trực tiếp trụ sở, chi nhánh các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp để được tư vấn, hướng dẫn, tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Minh Ngọc

