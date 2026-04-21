Tin vui cho người dùng AI Gemini tại Việt Nam: Có nhiều cải tiến đột phá từ hôm nay!

Trình duyệt chính là nơi chúng ta làm việc, học hỏi những điều mới và kết nối với thế giới. Tuy nhiên, đôi khi những tác vụ trực tuyến như đọc một bài nghiên cứu hóa học dài hay tìm ý tưởng nhanh cho bữa tối có thể mang lại cảm giác tẻ nhạt và làm chậm tiến độ của bạn.

Đó là lý do Google cải tiến Chrome với AI tích hợp, giúp người dùng tìm kiếm và tiếp cận thông tin hiệu quả hơn. Hôm nay, các tính năng AI mới nhất của Chrome đã chính thức có mặt tại Việt Nam, với trọng tâm là sự tích hợp trực tiếp Gemini ngay trên trình duyệt.



Được vận hành bởi sức mạnh của mô hình Gemini 3.1, những cải tiến đột phá này hiện đã sẵn sàng phục vụ người dùng trước tiên trên phiên bản Chrome dành cho máy tính và iOS. Đối với hệ điều hành Android, người dùng có thể kích hoạt Gemini tức thì ngay trong khi sử dụng Chrome hoặc các ứng dụng khác thông qua thao tác nhấn giữ nút nguồn.

Dưới đây là các tính năng đáng chú ý:

Tương tác trực tiếp với nội dung web mà không cần chuyển tab

Dù bạn cần tóm tắt một bài viết phức tạp hay tìm kiếm ý tưởng mới, giờ đây bạn có thể thực hiện ngay trên trang đang xem mà không bị gián đoạn. Với bảng bên (side panel) của Chrome, người dùng có thể dễ dàng đa nhiệm và nhận hỗ trợ tức thì cho công việc đang thực hiện mà không cần chuyển tab. Người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải thẻ (tab) đang mở để bắt đầu trò chuyện cùng trợ lý AI cá nhân hóa ngay trên trình duyệt.

Các tính năng AI mới trên Chrome có thể hỗ trợ tóm tắt nội dung văn bản dài, thực hiện các tác vụ như tạo bộ đề cương câu hỏi ôn tập cho kỳ thi, hay giải đáp nhanh các thắc mắc như “làm thế nào để biến công thức này thành món chay?”. Đặc biệt, Chrome còn có khả năng ghi nhớ các trang web bạn từng truy cập, giúp bạn tự tin đóng bớt các tab đang lưu lại để xem sau.

Trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái Google thông qua các tích hợp đột phá

Bằng cách kết nối các công cụ làm việc ngay trên trình duyệt (như Gmail, Maps, Lịch, YouTube và nhiều ứng dụng khác), Chrome giúp bạn xử lý thông tin tức thì ngay khi vừa tìm thấy. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng lên lịch họp, xem chi tiết địa điểm trên Maps hay đặt câu hỏi về video YouTube đang xem một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Với khả năng tích hợp Gmail, bạn có thể soạn thảo và gửi email mà không cần rời khỏi trang web đang truy cập. Chỉ cần mở bảng bên (side panel) và đưa ra yêu cầu gửi email. Sau khi nội dung được hoàn thiện, bạn có thể chỉnh sửa theo ý muốn và gửi đi chỉ với một cú nhấp chuột.

Xử lý công việc nhanh hơn trên nhiều tab cùng lúc

Gemini trong Chrome có khả năng làm việc và xử lý thông tin xuyên suốt nhiều tab đang mở, giúp bạn dễ dàng đối chiếu và tổng hợp thông tin về một giao diện duy nhất. Bạn đang lên kế hoạch cho một buổi hoạt động gắn kết đội ngũ (team building)? Chrome có thể tổng hợp tất cả các thông tin bạn tìm kiếm để đề xuất phương án tối ưu nhất. Hay bạn đang tìm mua bột protein thuần chay? Chrome sẽ giúp bạn lập bảng so sánh chi tiết sản phẩm giữa các trang web khác nhau, giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Biến đổi hình ảnh trên trang web với Nano Banana

Google đã tích hợp trực tiếp Nano Banana 2 vào Chrome để bạn có thể biến đổi hình ảnh tức thì. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập câu lệnh vào bảng điều khiển bên cạnh để mô tả mong muốn của mình. Nano Banana 2 sẽ thực hiện phần còn lại, biến đổi hình ảnh mà không cần tải tệp lên hay mở tab mới. Chẳng hạn, với Nano Banana 2, bạn có thể trở thành nhà thiết kế nội thất của riêng mình, tự do phối hợp các món đồ nội thất trước khi quyết định mua sắm.

Đảm bảo an toàn với thiết kế bảo mật tối ưu của Chrome

Các tính năng mới được thiết kế nhằm giúp người dùng luôn giữ quyền kiểm soát, đồng thời được xây dựng trên nền tảng ưu tiên bảo mật ngay từ đầu. Google đã huấn luyện các mô hình AI có khả năng nhận diện các mối đe dọa tiềm ẩn, ví dụ như tấn công chèn câu lệnh gián tiếp (indirect prompt injection), nhằm bảo vệ an toàn cho bạn trong quá trình duyệt web. Bên cạnh đó, các rào cản bảo vệ cũng được thiết lập thông qua việc yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện các tác vụ nhạy cảm, như gửi email hoặc thêm sự kiện vào lịch. Để kiểm chứng hệ thống phòng thủ đa lớp trên Chrome, Google sử dụng phương thức kiểm thử xâm nhập tự động (automated red-teaming) nhằm liên tục củng cố các lớp bảo vệ. Đồng thời, tính năng tự động cập nhật của Chrome cho phép triển khai nhanh chóng các bản vá lỗi, đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời trước những mối đe dọa mới nhất.

Đây là những tính năng mới tiêu biểu, đánh dấu chương tiếp theo của Chrome trong nỗ lực giúp môi trường web trở nên dễ tiếp cận và hữu dụng hơn cho tất cả người dùng tại Việt Nam. Nền tảng cho biết sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều tính năng cũng như mở rộng phạm vi khu vực và ngôn ngữ trong suốt năm nay, các thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.