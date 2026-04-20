Grab bắt tay một nền tảng kết nối trạm sạc, gỡ "nút thắt" cho tài xế xe điện

Với tính năng này, Grab sẽ tích hợp các hệ thống trạm sạc được phát triển bởi những nhà cung cấp khác nhau để tài xế tìm kiếm trạm sạc, sạc và thanh toán trên một ứng dụng Grab Driver. Tính năng này khả dụng với đối tác tài xế đang sử dụng xe ô tô thuần điện hoặc hybrid trên toàn quốc.

Trong tương lai, Grab sẽ nghiên cứu khả năng mở rộng cho các đối tác tài xế 2 bánh tại Việt Nam.

Theo một khảo sát do Grab Việt Nam thực hiện với các đối tác tài xế đang sử dụng xe ô tô điện, 62% trong số họ phải tải từ 2 ứng dụng trạm sạc trở lên để sử dụng. Bên cạnh đó, việc nạp tiền vào mỗi ứng dụng để có thể sử dụng dần dần là một điều khiến họ phải đắn đo vì với họ đây là dòng tiền bị ứ đọng, đồng thời họ cảm thấy khó quản lý vì tiền nằm ở các ví khác nhau.

Pin là nỗi lo chung của tài xế trong lúc vận hành xe. Có đến 68% tài xế tham gia khảo sát chia sẻ rằng họ bắt đầu cảm thấy lo lắng và phải đi tìm trạm sạc ngay khi pin còn dưới 30% hoặc sau khi vừa nhận một chuyến đi dài và lúc kết thúc ngày làm việc.

Đặc biệt, các tài xế thuộc nhóm "cẩn trọng cao" (12%) bắt đầu tìm trạm sạc ngay khi có thời gian rảnh để đảm bảo lượng pin luôn ở ngưỡng phù hợp với quá trình chạy xe của họ.

Một nỗi lo khác của tài xế là việc thiếu thông tin về dữ liệu trạm sạc. Có đến 64% tài xế cho biết họ từng ít nhất một lần lái xe đến trạm sạc nhưng phải quay đi vì trạm hỏng, đang bảo trì, hoặc khu vực dành riêng cho cư dân nhưng không biết thông tin, hoặc đã kín chỗ.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết: “Tiếp sau những hợp tác với các nhà sản xuất xe điện hàng đầu trong nước và quốc tế, các tổ chức tài chính và các nhà phát triển trạm sạc, việc ra mắt tính năng Tiện ích Xe điện là bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi xanh của Grab".

Theo ông Trọng, không chỉ là giải pháp bền vững để giải quyết các rào cản mà đối tác tài xế sử dụng xe điện đang gặp phải, tính năng này còn có thể giúp họ trải nghiệm trạm sạc liền mạch, yên tâm vận hành và ổn định sinh kế.

Trên ứng dụng Grab Driver, nhấp vào biểu tượng của tính năng, đối tác tài xế có thể tiếp cận với tiện ích sạc bất cứ khi nào mà không cần phải thông qua bước đăng ký bổ sung hay đăng nhập các ứng dụng riêng lẻ của từng nhà cung cấp trạm sạc, cũng không cần nạp tiền trước vào tài khoản trên mỗi ứng dụng sạc để sử dụng dần.

Thông tin về các trạm sạc và tình trạng của từng trụ sạc được hiển thị theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy để đối tác tài xế có thể lựa chọn được nơi sạc phù hợp với nhu cầu.

Trong giai đoạn đầu, tính năng Tiện ích Xe điện trên ứng dụng Grab Driver được cung cấp bởi Voltality, mạng lưới di chuyển điện tử liên thông hàng đầu Đông Nam Á. Voltality đã có kinh nghiệm xây dựng nền tảng kết nối hơn 20 nhà cung cấp trạm sạc với hơn 15.000 điểm sạc tại Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Ông Kristofer Jacek Soh, Tổng Giám đốc Voltality chia sẻ: “Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện, trải nghiệm sạc pin cần phải đạt tới sự tiện lợi tương đương, thậm chí là vượt trội so với thói quen đổ xăng truyền thống. Việc mở rộng hạ tầng trạm sạc mới chỉ là điều kiện cần - yếu tố đủ chính là giúp tài xế dễ dàng tìm kiếm, định vị, điều hướng và sử dụng các trạm sạc một cách tối ưu nhất".



