CSGT bay flycam, camera AI bắt lỗi loạt tài xế dừng đỗ xe sai quy định

Theo Nguyễn Hưởng | 20-04-2026 - 17:30 PM | Kinh tế số

Để xử lý các tài xế ô tô dừng, đỗ xe sai quy định, lực lượng CSGT đã sử dụng flycam, camera AI để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm

Ngày 20-4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Thanh Xuân lập tổ công tác làm nhiệm vụ xử lý các trường hợp tài xế ô tô dừng, đỗ xe sai quy định trên đường Nguyễn Trãi.

Lực lượng CSGT sử dụng flycam để phát hiện các trường hợp vi phạm. Ảnh: Ngọc Tiến

Theo nhà chức rách, đây là tuyến đường đang triển khai nhiều hạng mục thi công các công trình trọng điểm của thành phố, lòng đường bị thu hẹp tại nhiều vị trí để phục vụ thi công.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại tuyến đường nêu trên, lực lượng chức năng đã tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe tại các khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ phương tiện chưa chấp hành và dừng, đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông.

Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nêu trên, CSGT đã kết hợp tuần tra xử lý trực tiếp và sử dụng cả flycam (thiết bị bay không người lái), camera AI... để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt, tránh gây ùn ứ giao thông.

Sáng 20-4, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp dừng, đỗ xe không đúng vị trí quy định trên đường Nguyễn Trãi. Với hành vi vi phạm nêu trên, các tài xế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tuyến đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Ngọc Tiến

Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ sử dụng các thiết bị nghiệp vụ như flycam, camera AI để ghi hình các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, qua đó làm căn cứ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo Trung tá Nguyễn Việt Anh, không chỉ xử lý vi phạm dưới lòng đường, tổ công tác còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè chấp hành quy định, để phương tiện đúng nơi quy định, góp phần bảo đảm đường thông, hè thoáng.

Chuyện gì đây: AI cướp việc làm, cử nhân Mỹ ồ ạt quay lại giảng đường để học tiếp

Lương cơ bản 8 tỷ đồng/năm vẫn bị 'xua đuổi': Nghịch lý chua chát của những 'vị thần' AI tại San Francisco

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau đây

Kỹ sư công nghệ có phải “nạn nhân đầu tiên” của AI? 3 bài học sống còn trong kỷ nguyên mới

AI "hút" hết sạch DRAM, người dùng bị ảnh hưởng tới tận 2028

Anthropic chính thức ra mắt công cụ thiết kế không cần designer: Đã báo trước nhưng Figma vẫn mất gần 7%, Adobe cũng không thoát

