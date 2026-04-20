Anthropic chính thức ra mắt công cụ thiết kế không cần designer: Đã báo trước nhưng Figma vẫn mất gần 7%, Adobe cũng không thoát

Anthropic vừa chính thức ra mắt Claude Design, một công cụ mới cho phép người dùng tạo ra website, slide thuyết trình hay bản thiết kế giao diện chỉ bằng cách mô tả bằng lời. Không cần biết thiết kế, không cần sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Figma hay Adobe, người dùng chỉ cần nhập yêu cầu và hệ thống sẽ tự dựng bản hoàn chỉnh.

Ngay trong ngày ra mắt, thị trường đã phản ứng gần như tức thì khi cổ phiếu Figma có lúc giảm đến hơn 10% trong phiên giao dịch hôm Claude Design được công bố. Dù đến cuối phiên, mức giảm chỉ còn khoảng 6,89%, đây vẫn là một đòn đánh giáng mạnh vào công ty này. Ngay cả Adobe cũng giảm hơn 1%, tuy nhỏ hơn nhưng vẫn là tín hiệu cho thấy tác động của thông tin này.

Cổ phiếu các phần mềm thiết kế đỏ lửa ngày Claude Design chính thức ra mắt

Cần lưu ý rằng, việc Claude Design ra mắt và các tính năng chủ chốt của nó đã được dự báo trước đó vài ngày trong một báo cáo của The Information, khi đó thị trường cũng lập tức phản ứng rất tiêu cực với báo cáo này. Và giờ đây, ngay cả khi thông tin đã không còn bất ngờ, cổ phiếu của các phần mềm thiết kế vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Về cách hoạt động, Claude Design được xây dựng xoay quanh một trải nghiệm rất khác so với các phần mềm thiết kế truyền thống. Người dùng chỉ cần mô tả ý tưởng, hệ thống sẽ tạo ra bản thiết kế đầu tiên.

Sau đó, toàn bộ quá trình chỉnh sửa diễn ra ngay trong hội thoại, thông qua việc trao đổi, chỉnh trực tiếp hoặc điều chỉnh các yếu tố như màu sắc, bố cục, khoảng cách. Điều này giúp việc thiết kế trở nên gần giống một cuộc trò chuyện hơn là thao tác kỹ thuật.

Không chỉ dừng ở việc tạo ra hình ảnh, Claude Design còn được tích hợp sâu với hệ sinh thái của Anthropic. Khi một thiết kế hoàn tất, hệ thống có thể đóng gói toàn bộ và chuyển sang Claude Code để biến thành sản phẩm thực tế chỉ với một prompt. Nói cách khác, toàn bộ quy trình từ ý tưởng đến sản phẩm có thể được thực hiện trong cùng một hệ thống, thay vì phải qua nhiều công cụ khác nhau như trước đây.

Tuy vậy, người dùng vẫn có các lựa chọn xuất dữ liệu khác bao gồm chia sẻ dưới dạng liên kết nội bộ, lưu thành thư mục, hoặc xuất sang Canva, PDF và các tệp HTML độc lập.

Người dùng có nhiều tùy chọn khác để lưu file thiết kế

Chính yếu tố này được xem là điểm khiến thị trường phản ứng mạnh. Trong khi các công cụ như Figma hay Adobe vẫn giả định rằng sẽ có một nhà thiết kế chuyên nghiệp tham gia vào quy trình, Claude Design lại nhắm trực tiếp đến những người không có nền tảng thiết kế như founder, product manager hay marketer. Điều này đồng nghĩa với việc rào cản gia nhập lĩnh vực thiết kế có thể bị hạ thấp đáng kể.

Brilliant, nền tảng giáo dục công nghệ nổi tiếng với các bài học tương tác phức tạp, là một trong những bằng chứng sớm nhất. Theo công ty, những pages phức tạp nhất trước đây cần hơn 20 lệnh để tái tạo trên các công cụ khác nhưng với Claude Design chỉ cần 2 lệnh. Quan trọng hơn, đội ngũ Brilliant đã biến các bản phác thảo tĩnh thành mẫu thử tương tác có thể chia sẻ và kiểm tra với người dùng mà không cần qua xét duyệt mã nguồn, sau đó bàn giao toàn bộ, bao gồm cả ý đồ thiết kế cho Claude Code để triển khai.

Tuy vậy, nhiều ý kiến trong cộng đồng cho rằng phản ứng của thị trường có thể đang phần nào bị đẩy lên quá mức. Một số người dùng nhận xét rằng sản phẩm hiện tại vẫn mang tính “bản mẫu nhanh”, phù hợp cho việc phác thảo ý tưởng hơn là thay thế hoàn toàn quy trình thiết kế chuyên nghiệp. Các công cụ truyền thống như Figma vẫn có lợi thế lớn về hệ sinh thái, độ hoàn thiện và quy trình làm việc dành cho đội ngũ chuyên nghiệp.

Dù vậy, điều khó phủ nhận là cách tiếp cận mới của Anthropic đang đặt ra một câu hỏi mà các công cụ hiện tại khó có thể bỏ qua: nếu một người không có kỹ năng thiết kế vẫn có thể tạo ra sản phẩm ở mức chấp nhận được chỉ bằng mô tả, vai trò của các công cụ và quy trình truyền thống sẽ thay đổi như thế nào.

Ở góc độ rộng hơn, việc ra mắt Claude Design cũng cho thấy tham vọng lớn hơn của Anthropic. Công ty không còn chỉ dừng ở việc cung cấp mô hình AI, mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi người dùng có thể đi từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm cuối cùng trong cùng một nền tảng.

Trong bối cảnh đó, sự sụt giảm của cổ phiếu Figma hay Adobe có thể không chỉ phản ánh chất lượng của một sản phẩm mới, mà còn cho thấy cách thị trường nhìn nhận về một xu hướng đang hình thành: AI không chỉ hỗ trợ sáng tạo, mà đang dần thay đổi cách các sản phẩm sáng tạo được tạo ra ngay từ đầu.