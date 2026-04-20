Vì đâu công ty mẹ Facebook chuẩn bị sa thải 8.000 người?

Theo G.Nam | 20-04-2026 - 14:20 PM | Kinh tế số

Công ty mẹ của Facebook và Instagram chuẩn bị sa thải hàng nghìn nhân sự, tăng tốc chiến lược "AI-first"

Làn sóng tinh giản nhân sự mới của các "ông lớn" công nghệ thế giới phản ánh chiến lược đặt trí tuệ nhân tạo (AI) làm trung tâm, trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Có thể cắt giảm 20% nhân sự

Theo các nguồn tin thân cận, Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram dự kiến triển khai đợt sa thải lớn đầu tiên trong năm vào ngày 20-5. Đây có thể là bước khởi đầu cho chuỗi cắt giảm kéo dài đến hết năm 2026.

Ước tính, đợt đầu tiên sẽ ảnh hưởng khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương gần 8.000 người. Không dừng lại ở đó, công ty được cho là đang lên kế hoạch cho các đợt cắt giảm tiếp theo trong nửa cuối năm, dù quy mô và thời điểm cụ thể chưa được công bố.

Một số nguồn tin trước đó thậm chí cho rằng tổng mức cắt giảm có thể lên tới 20% nhân sự toàn cầu, cho thấy mức độ quyết liệt trong chiến lược tái cấu trúc. Tuy nhiên, phía Meta hiện từ chối bình luận về các thông tin này.

Không chỉ là sa thải nhân sự, Meta đang “viết lại luật chơi” với AI

Đẩy mạnh đầu tư vào AI

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh CEO Mark Zuckerberg đang đẩy mạnh đầu tư vào AI với quy mô hàng trăm tỉ USD, nhằm tái định hình cách vận hành doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng bộ máy tinh gọn hơn, giảm tầng nấc quản lý và nâng cao hiệu suất nhờ tự động hóa.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Meta. Hàng loạt "ông lớn" công nghệ khác cũng đang điều chỉnh nhân sự theo hướng tương tự. Amazon đã cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên văn phòng trong thời gian gần đây, trong khi Block Inc cũng tiến hành tinh giản mạnh tay hồi đầu năm.

Điểm chung là các doanh nghiệp đều nhấn mạnh vai trò của AI trong việc nâng cao hiệu quả vận hành. Công nghệ này không chỉ thay thế các tác vụ lặp lại mà còn đang dần đảm nhiệm những công việc có độ phức tạp cao hơn, từ phân tích dữ liệu đến hỗ trợ ra quyết định.

Dữ liệu từ Layoffs.fyi cho thấy từ đầu năm đến nay đã có hơn 73.000 nhân sự công nghệ toàn cầu mất việc, bằng gần một nửa tổng số của cả năm 2024. Điều này cho thấy làn sóng tái cấu trúc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tính đến cuối năm 2025, Meta có khoảng 79.000 nhân viên trên toàn cầu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đang hình dung một mô hình vận hành mới: ít nhân sự hơn, nhưng hiệu quả cao hơn nhờ AI.

Theo G.Nam

Người Lao động

