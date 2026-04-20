Trả hồ sơ vụ 'Mr Pips' để điều tra bổ sung

Bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter bên phải) - Ảnh: VKSND TP. Hà Nội

Theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, căn cứ các Điều 41, 174, 240 và 245 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 12/2/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội, VKSND TP. Hà Nội xét thấy, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã gồm Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú.

Việc Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị rút hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Không tố giác tội phạm" và "Trốn thuế" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 là có căn cứ.

Do vậy, VKSND TP. Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án theo Quyết định khởi tố ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện và đầy đủ; thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP. Hà Nội truy tố 75 bị can, trong đó có bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TPHCM) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự) và "Rửa tiền" (theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự).

Trong vụ án này, tính đến thời điểm ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 12/2/2026, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng số 83 bị can. Cơ quan điều tra đã chuyển Bản kết luận điều tra cùng hồ sơ vụ án đến VKSND TP. Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can.

Trong đó, 2 bị can là Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, trú tại xã Cầu Bến, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền", trong đó có Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng); 65 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 1 bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đối với 8 bị can đang bỏ trốn gồm: Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ); Vương Phương Anh; Đặng Hoàng Liên Anh; Trịnh Văn Thái; Phan Thị Hoa; Trần Văn Lam; Lê Hà Trang; Trần Quốc Huy, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách hồ sơ liên quan đến 8 bị can này để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với một người có tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) cùng tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở các công ty "ma".

Các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa của những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định, Phó Đức Nam phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nam được xác định là bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội). Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định, Lê Khắc Ngọ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo; tài sản chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Cơ quan điều tra xác định: Từ tháng 6/2020, các bị can Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam, Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh, điều tra; tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch đối với tài khoản ví Ngân lượng của các sàn forex, Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân lượng của các sàn hoạt động.

Đồng thời, Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên của các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng thật của sàn forex.

Cơ quan điều tra xác định, từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng tại các ngân hàng, với tổng số tiền hơn 213,4 tỉ đồng, mang tên Công ty cổ phần Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing của Phó Đức Nam.

Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam phạm tội "Rửa tiền" quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan điều tra, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép.

Trong vụ án này, các đối tượng đã dùng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật như: bố trí các bộ phận làm việc độc lập; liên lạc, quản lý, chỉ đạo trên các ứng dụng có tính bảo mật cao; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT (Zalo, Telegram, Signal, ứng dụng Zoiper...) trong liên lạc, quảng cáo cho hoạt động của sàn giao dịch trái phép… để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.