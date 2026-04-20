Cha đẻ Papers, Please giấu dự án mới vì sợ AI 'hút' mất ý tưởng

Lucas Pope, tác giả của two incredibly iconic indie games, both critically acclaimed là Return of the Obra Dinn và Papers, Please , vừa chia sẻ lý do tại sao ông không muốn công khai dự án mới đang trong quá trình phát triển, đó là nỗi lo rằng ý tưởng của mình sẽ bị các công cụ AI "hút sạch" trước khi kịp ra mắt.

Trong một podcast do hai nhà phát triển indie Mike Rose và Rami Ismail dẫn chương trình, Pope kể lại cách ông tiếp cận công việc và lý do tại sao các công cụ tạo sinh nội dung bằng AI không phù hợp với phong cách sáng tác của mình. Theo ông, vấn đề không phải là tốc độ hay năng suất, mà là trải nghiệm trong quá trình làm ra sản phẩm.

"Người ta nói nhiều đến việc dùng AI để lập trình hay làm đồ họa. Có thể nó giúp tôi nhanh hơn, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Tôi không chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng. Tôi muốn được tận hưởng quá trình làm việc." Pope giải thích. "Nhiều khi tôi còn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Chính việc vừa lập trình, vừa thiết kế, vừa làm đồ họa, tất cả trộn vào nhau, mới dẫn tôi đến nơi cần đến. Nếu giao hết cho người khác, tôi mất đi toàn bộ ngữ cảnh đó, mất đi những nguyên liệu tạo nên món hầm."

Pope làm việc một mình và nói rằng cách AI vận hành, giống như có cả đội ngũ làm việc cho bạn, hoàn toàn không phù hợp với quy trình của ông, vì bản thân ông không quen chỉ đạo người khác làm việc.

Điều đáng chú ý hơn là lý do ông không muốn chia sẻ dự án đang làm. Pope cho biết ông vốn thích nói về những gì đang làm, nhưng hiện tại cảm giác đó đã thay đổi. "Tôi không biết liệu ý tưởng có bị AI hút vào, hay người khác sao chép hay không. Đó không phải quy tắc cứng nhắc, chỉ là cảm giác không còn thoải mái khi chia sẻ về những gì mình đang làm nữa."

Ngoài lo ngại về AI, Pope cũng thừa nhận một áp lực khác: ông sợ không thể vượt qua chính mình. Return of the Obra Dinn và Papers, Please đã đặt ra một chuẩn mực rất cao, và điều đó khiến ông dè dặt hơn với bất kỳ sản phẩm mới nào. Dù vậy, ông vẫn đang sống và làm việc tại Nhật Bản, hoàn toàn tự do sáng tạo theo ý muốn, điều mà thành công của hai tựa game trước đã mang lại cho ông.

Nỗi lo của Pope không phải không có cơ sở. Đã có nhiều tài liệu chứng minh rằng các công cụ AI tạo sinh phổ biến được huấn luyện trên dữ liệu lấy từ tác phẩm của người khác mà không xin phép. Trong báo cáo thường niên về tình trạng ngành game năm 2026 của GDC, một nhân viên bị buộc phải dùng AI tại nơi làm việc mô tả tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình: "AI là hành vi trộm cắp, nhưng tôi phải dùng nó, không thì bị sa thải."

Hiện tại, Pope vẫn đang phát triển một dự án mới, nhưng ông sẽ không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào cho đến khi sản phẩm sẵn sàng ra mắt.