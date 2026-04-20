Lương cơ bản 8 tỷ đồng/năm vẫn bị 'xua đuổi': Nghịch lý chua chát của những 'vị thần' AI tại San Francisco

San Francisco đang trở thành tâm điểm của một cuộc thí nghiệm xã hội đầy biến động, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ thay đổi công nghệ mà còn tái định hình lại cấu trúc giai cấp.

Sự trỗi dậy của AI đã tạo ra một làn sóng giàu có mới, nhưng đồng thời cũng đào sâu thêm hố sâu ngăn cách giữa những người nắm giữ công nghệ và phần còn lại của thế giới.

Cơn địa chấn kinh tế và sự lung lay của tháp ngà công nghệ

San Francisco từ lâu đã là biểu tượng của sự đối lập giữa giàu sang tột đỉnh và nghèo khổ cùng cực. Hiện nay, thành phố này đang bước vào giai đoạn đầu của một sự phân hóa hình chữ K độc nhất vô nhị.

Đó là cuộc chia ly giữa tầng lớp người giàu truyền thống và nhóm "giàu hơn nữa" nhờ vào quyền năng của AI. Vụ tấn công nhắm vào biệt thự của Sam Altman, CEO OpenAI, là hồi chuông cảnh báo rõ ràng nhất cho thực trạng này.

Những người trong giới công nghệ từ lâu đã âm thầm lo ngại về một cuộc nổi dậy xã hội trước sức mạnh của công nghệ mới.

Sự lo âu đó không chỉ nằm ở vấn đề đạo đức mà còn là khoảng cách kinh tế đang ngày một nới rộng khủng khiếp. Daniel Moreno-Gama, một sinh viên Texas, vừa bị buộc tội giết người không thành sau vụ tấn công nhà riêng của Altman.

Cảnh sát tìm thấy bản tuyên ngôn chống AI trong người anh ta, một biểu hiện của sự phẫn nộ trước bước tiến công nghệ. Mặc dù luật sư viện dẫn lý do tâm thần, nhưng vụ việc đã đặt cả vùng Vịnh vào trạng thái báo động đỏ.

San Francisco vốn là vùng đất được nhào nặn qua những chu kỳ bùng nổ và suy thoái của giới công nghệ.

Trong suốt một thế hệ, nhân viên tại đây đã tận hưởng vị thế đặc quyền với mức lương "khủng" và sự ổn định cao.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI đã khiến mọi thứ trở nên mong manh, ngay cả với những kỹ sư lành nghề nhất.

Các "ông lớn" như Amazon, Meta, và Oracle liên tục thực hiện các đợt sa thải hàng loạt trong thời gian qua.

Nhiều lập trình viên từng tự tin với mức lương cao và sự ổn định nghề nghiệp nay lại nơm nớp lo sợ vị trí của mình bị thay thế. Sự hoang mang này không còn là giả thuyết mà đã hiện hữu rõ rệt trong tâm lý của giới lao động trí thức.

Trên các diễn đàn mạng, sự u uất và "nỗi sợ hiện sinh" đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng công nghệ. Một bài đăng gây bão về cuộc sống tại Meta kết luận trong cay đắng: "Tôi đã xong việc với thế giới bất công này."

Thông điệp đó phản ánh thực tế: Ngay cả những người trong "tháp ngà" cũng cảm thấy mình sắp bị bỏ lại phía sau.

Tỷ phú Chamath Palihapitiya nhận định rằng sự căng thẳng này không chỉ bó hẹp trong nội bộ một vài công ty. Ông khẳng định mọi người đều cảm thấy làn sóng thay đổi có lợi cho một nhóm thiểu số cực nhỏ nắm giữ AI.

Khác với các chu kỳ trước, AI tạo ra một hố sâu ngăn cách ngay cả trong chính nội bộ các tầng lớp tinh hoa.

Đặc quyền của "siêu kỹ sư" và áp lực lên thị trường sống

Sự phân hóa này tạo nên một tầng lớp "siêu kỹ sư" được AI hỗ trợ, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của ngành. Nhiều người đang cuống cuồng lao vào lĩnh vực AI như một "chiếc phao cứu sinh" để chạm tới giấc mơ Mỹ.

Họ tin rằng nếu không giàu lên ngay bây giờ, họ sẽ bị đẩy xuống tầng lớp dưới vĩnh viễn trong kỷ nguyên mới.

Mặc dù những lời đề nghị trị giá hàng trăm triệu đô thu hút sự chú ý, nhưng lương cơ bản mới là thứ thay đổi đời thực.

Các startup như OpenAI hay Anthropic đang thực hiện các kế hoạch đãi ngộ nghiêng về tiền mặt hơn là cổ phiếu.

Dữ liệu cho thấy mức lương cơ bản ở đây cao hơn các Big Tech truyền thống từ 40.000 đến 85.000 USD mỗi năm.

Một kỹ sư cấp 5 tại OpenAI có thể nhận lương cơ bản 325.000 USD (hơn 8 tỷ đồng). Một vị trí tương tự tại Apple yêu cầu 11 năm kinh nghiệm có mức lương cơ bản 265.000 USD, theo số liệu từ Levels.fyi.

Sự chênh lệch này cho phép những "ngôi sao AI" có sức mua áp đảo trên thị trường hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

Điều này đang trực tiếp định hình lại cấu trúc chi tiêu và giá cả sinh hoạt tại khu vực vốn đã vô cùng đắt đỏ này.

Jackie Tom, một môi giới nhà đất lâu năm, cho biết thị trường cho thuê đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhân viên AI.

Hơn 25% đơn đăng ký thuê nhà đến từ những người làm việc trong ngành công nghệ mới nổi đầy quyền lực này.

Những căn hộ hai phòng ngủ bình thường đang trở thành mục tiêu săn đón của những người có thu nhập cực cao.

Nhiều khách hàng có thu nhập tháng tới 40.000 USD nhưng chỉ tìm thuê những căn hộ giá tầm 5.000 USD. Họ sẵn sàng dùng tiền để "đè bẹp" các đối thủ khác, khiến mặt bằng giá bị đẩy lên cao một cách phi lý.

Cường độ cạnh tranh hiện tại thậm chí còn khốc liệt hơn cả thời kỳ bùng nổ dot-com những năm cuối thập niên 90.

Tình trạng này dẫn đến sự phẫn nộ của dân địa phương và các chuyên gia trong những lĩnh vực lao động khác. "Tôi có tín dụng tốt, thu nhập cao, tại sao tôi vẫn bị loại?" là câu hỏi đầy bực bội thường xuyên xuất hiện.

Sự bất lực khi bị "tiền tươi" của giới AI gạt ra khỏi thị trường đang tạo nên bầu không khí xã hội độc hại.

Khủng hoảng niềm tin và tương lai hỗn độn của "phòng thí nghiệm" nhân loại

Sự trỗi dậy của phong trào "PauseAI" là kết quả trực tiếp từ những bất ổn kinh tế và xã hội sâu sắc này.

OpenAI và các công ty liên quan đang nỗ lực xoa dịu dư luận bằng cách vẽ ra một tương lai tươi sáng cho tất cả. Tuy nhiên, những nỗ lực truyền thông này thường bị coi là thiếu thực tế hoặc chỉ nhằm bảo vệ lợi ích nhóm.

Sam Altman từng viết: "Tôi đồng cảm với tâm lý chống công nghệ, nhưng tin tương lai sẽ tốt đẹp cho tất cả chúng ta." Nhưng đối với người đang mất việc hoặc mất chỗ ở, những lời hứa hẹn về tương lai dường như quá xa vời và huyễn hoặc.

Sự mâu thuẫn giữa tầm nhìn của các tỷ phú và thực tại của người dân đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.Nội bộ OpenAI cũng xuất hiện những tiếng nói phản đối cách công ty đang xử lý các vấn đề về lòng tin cộng đồng.

Kỹ sư Jason Wolfe khẳng định nhiệm vụ của ngành không chỉ là hứa hẹn mà phải chứng minh bằng kết quả thực tế.

Việc giấu giếm rủi ro hoặc chỉ quảng bá mặt tốt sẽ chỉ làm tăng thêm sự hoài nghi và phản kháng từ xã hội.

San Francisco hiện nay giống như một phòng thí nghiệm cho tương lai, nơi mọi thứ đều đang diễn ra hỗn loạn. Sự giàu có tột độ từ AI đi kèm với sự bất ổn xã hội và sự sụp đổ của các giá trị tầng lớp trung lưu cũ.

Đây không chỉ là vấn đề của một thành phố, mà là kịch bản có thể lặp lại ở bất cứ đâu trên thế giới. Tương lai đang được nhào nặn tại đây, giữa những tòa nhà chọc trời và những biệt thự bị bao vây bởi sự phẫn nộ.

Liệu AI sẽ là động cơ thúc đẩy nhân loại đi lên, hay chỉ là lưỡi dao khứa sâu thêm vào vết thương phân hóa giàu nghèo?

Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng sự hỗn độn mà San Francisco đang trải qua là lời cảnh báo thực tế nhất hiện nay.

*Nguồn: The Wall Street Journal