Sập bẫy nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”, người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng

Theo Đức An | 18-04-2026 - 17:30 PM | Kinh tế số

Một người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị mất gần 1 tỷ đồng khi làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng khi tham làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Theo đó, bà N (trú tại Hà Nội) có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu trên mạng. Sau đó có một tài khoản facebook nhắn tin giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng và mời bà tham gia Nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”. Thực chất đây là nhóm giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng (chuyên bán hàng dành riêng cho trẻ em).

Nhóm lừa đảo giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng

Bà N đã nạp tiền để thực hiện các nhiệm vụ tăng doanh số hệ thống Con Cưng với lợi nhuận từ 30-50% trên số tiền đã đầu tư. Khi nộp 1 triệu đồng sẽ lãi 300.000 đồng, nộp 50 triệu đồng sẽ lãi 15 triệu đồng.

Nạn nhân đã nạp gần 1 tỷ đồng vào hệ thống nhưng khi rút tiền thì được thông bảo phải tiếp tục nạp thêm tiền mới được giải ngân. Phát hiện mình bị lừa, bà N đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Đức An

Nhanh gấp 2,5 lần, chính xác hơn gấp 3: NVIDIA tung sản phẩm AI cho siêu máy tính lượng tử mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới, biến chatbot thành 'trò trẻ con'

Nhật Bản "ra tay" phát miễn phí công cụ chống hack cho 1.000 doanh nghiệp trước làn sóng ransomware bùng nổ

Tất cả người dùng internet bằng trình duyệt web miễn phí hãy cẩn thận

16:35 , 18/04/2026
OpenAI "học tập" Claude, cho phép chạy AI agent trong môi trường độc lập

16:30 , 18/04/2026
3 bí mật giúp Big Tech đào tạo AI thôi nói bừa, lột xác thành chuyên gia, tất cả bắt đầu từ vụ rò rỉ chấn động giới công nghệ

15:31 , 18/04/2026
Tiền tỷ cũng không mua được thời gian: 40% siêu dự án trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ có nguy cơ chậm tiến độ, tham vọng của Microsoft và OpenAI gặp khó

14:47 , 18/04/2026

