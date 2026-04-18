Nhật Bản “ra tay” phát miễn phí công cụ chống hack cho 1.000 doanh nghiệp trước làn sóng ransomware bùng nổ

Để chống lại nạn tấn công mạng, Nhật Bản sẽ thử nghiệm cung cấp công cụ bảo mật miễn phí cho 1.000 doanh nghiệp và thiết lập khung chứng nhận an ninh mới.

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa sự đứt gãy trong kinh doanh bắt nguồn từ các lỗ hổng an ninh.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) sẽ bắt đầu quá trình tuyển chọn sớm nhất vào tháng 5 cho chương trình thử nghiệm kéo dài một năm, dự kiến khởi động vào mùa hè năm nay.

Chương trình hướng tới thu hút khoảng 1.000 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tập trung vào ngành ô tô với hệ thống chuỗi cung ứng phức tạp và đa tầng, cùng các lĩnh vực logistics, xây dựng và tài chính.﻿

Bên cạnh đó, METI cũng sẽ kêu gọi các nhà cung cấp giải pháp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng và hệ thống số, tham gia phát triển các nền tảng cần thiết cho chương trình.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được tư vấn về biện pháp an ninh mạng, dựa trên đặc thù hoạt động và quan hệ với các đối tác liên quan. Đồng thời, được cung cấp miễn phí phần mềm, thiết bị và hỗ trợ phân tích trong trường hợp xảy ra tấn công mạng.

Chính phủ Nhật Bản cũng đặt mục tiêu phối hợp với các nhà cung cấp để thương mại hóa các dịch vụ an ninh mạng, đồng thời xây dựng mô hình định giá phù hợp, đặc biệt hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Song song với đó, Nhật Bản cũng dự kiến triển khai hệ thống đánh giá mức độ an ninh mạng của doanh nghiệp trong năm tài chính này, với định hướng thiết lập cơ chế chứng nhận ba cấp độ dựa trên mức độ đáp ứng các yêu cầu an ninh mạng.

Các doanh nghiệp nhỏ thường có hệ thống bảo mật yếu hơn so với các tập đoàn lớn và do đó trở thành mục tiêu phổ biến của tội phạm mạng.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, khoảng 66% các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) trong nửa đầu năm 2025 nhắm vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, ghi nhận mức cao kỷ lục.﻿

Việc trao đổi dữ liệu với các doanh nghiệp nhỏ có lỗ hổng an ninh cũng tiềm ẩn rủi ro đối với các đối tác kinh doanh. Một quan chức của METI cho biết đã có những trường hợp quan hệ kinh doanh bị chấm dứt do biện pháp an ninh không đầy đủ.

Tác động của ransomware ngày càng trở nên nghiêm trọng. Năm ngoái, tập đoàn đồ uống Asahi Group Holdings đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng. Tập đoàn đã buộc phải tạm dừng hệ thống xử lý đơn hàng trong hai tháng. Điều này gây gián đoạn nguồn cung sản phẩm tới các nhà bán lẻ và nhà hàng.

Nguồn: Nikkei Asia ﻿