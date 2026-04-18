Một tập đoàn bán lẻ đa kênh 17.000 nhân sự vừa phá sản

Tập đoàn bán lẻ đa kênh QVC vừa chính thức đệ đơn xin phá sản tự nguyện theo Chương 11 (Luật Phá sản Mỹ) như một phần của thỏa thuận hỗ trợ tái cấu trúc.

Công ty cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ hiện nay. Theo nội dung thỏa thuận, QVC dự kiến sẽ cắt giảm tổng nợ từ 6,6 tỷ USD xuống còn 1,3 tỷ USD. Đơn xin phá sản đã được trình lên Tòa án Phá sản Mỹ tại Quận Nam Texas. Phía QVC đặt mục tiêu sẽ hoàn tất quá trình và phục hồi hoạt động trong vòng 90 ngày.

Đại diện công ty khẳng định QVC vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và có đủ khả năng thanh khoản để duy trì kinh doanh. Đặc biệt, tập đoàn không có kế hoạch cắt giảm nhân sự hay cho nhân viên nghỉ việc tạm thời.

Các điều khoản trong thỏa thuận tái cấu trúc đảm bảo rằng:

Người bán (vendors) và nhà cung cấp sẽ được thanh toán đầy đủ.

Các chủ nợ không bảo đảm bên thứ ba sẽ nhận được toàn bộ tiền hàng và dịch vụ đã cung cấp cho các đơn vị liên quan trong hồ sơ phá sản.

Được thành lập vào năm 1986 bởi Joseph Segel, QVC (viết tắt của Quality, Value, Convenience - Chất lượng, Giá trị, Tiện lợi) đã thay đổi hoàn toàn cách thức người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa, biến việc mua sắm từ một công việc thường nhật thành một hình thức giải trí tương tác.

QVC phát sóng lần đầu tiên vào ngày 24/11/1986, nhắm vào phân khúc khách hàng nội trợ thông qua mạng lưới truyền hình cáp. Khác với các đối thủ cùng thời, QVC tập trung vào việc xây dựng lòng tin thông qua các người dẫn chương trình (hosts) có phong cách gần gũi, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm như những người bạn. Chiến lược này giúp tập đoàn nhanh chóng thống trị thị trường Mỹ, đạt doanh thu kỷ lục 1 tỷ USD chỉ sau vài năm hoạt động.

Thập niên 90 đánh dấu bước ngoặt lớn khi QVC sáp nhập với đối thủ cạnh tranh CVN và sau đó là cuộc thâu tóm đầy kịch tính từ phía Liberty Media. Không dừng lại ở biên giới Mỹ, QVC mở rộng mạng lưới sang Anh (1993), Đức (1996), Nhật Bản (2001) và Ý (2010), thiết lập một đế chế bán lẻ xuyên quốc gia.﻿

Dù đối mặt với áp lực lớn từ Amazon và sự sụt giảm của truyền hình cáp truyền thống, QVC hiện vẫn giữ vững vị thế nhờ cộng đồng khách hàng trung thành cực lớn. Với việc thực hiện các thỏa thuận tái cấu trúc nợ (như hồ sơ Chương 11 gần đây), tập đoàn này đang nỗ lực tinh gọn bộ máy để tập trung vào mô hình bán lẻ đa kênh, khẳng định sức sống bền bỉ của một biểu tượng mua sắm toàn cầu.

Được biết, QVC duy trì khoảng 16.900 đến 17.000 nhân viên (bao gồm cả toàn thời gian và bán thời gian). Con số này đã giảm mạnh so với giai đoạn trước. Cụ thể, vào năm 2023, tập đoàn có khoảng 20.300 nhân sự và năm 2021 từng lên đến hơn 26.000 người. Việc sụt giảm khoảng 16-17% mỗi năm gần đây phản ánh nỗ lực tinh gọn bộ máy của tập đoàn trước các áp lực về tài chính.

Theo: WSJ