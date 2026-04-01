Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã xong việc nhưng người thuê quyết không chuyển khoản trả gần 1 tỷ đồng, người phụ nữ Hà Nội báo công an

MT | 18-04-2026 - 00:07 AM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Ảnh minh họa

Một người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị mất gần 1 tỷ đồng khi làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng khi tham làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Theo đó, bà N (trú tại Hà Nội) có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu trên mạng. Sau đó có một tài khoản facebook nhắn tin giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng và mời bà tham gia Nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Thực chất đây là nhóm giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng (chuyên bán hàng dành riêng cho trẻ em). Bà N đã nạp tiền để thực hiện các nhiệm vụ tăng doanh số hệ thống Con Cưng với lợi nhuận từ 30-50% trên số tiền đã đầu tư. Khi nộp 1 triệu đồng sẽ lãi 300.000 đồng, nộp 50 triệu đồng sẽ lãi 15 triệu đồng.

Nạn nhân đã nạp gần 1 tỷ đồng vào hệ thống nhưng khi rút tiền thì được thông bảo phải tiếp tục nạp thêm tiền mới được giải ngân. Phát hiện mình bị lừa, bà N đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nhóm lừa đảo giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Robot của Boston Dynamics gây sốt với khả năng suy luận, “biết suy nghĩ” nhờ Gemini AI nhưng vẫn mắc lỗi ngớ ngẩn khó tin

Robot của Boston Dynamics gây sốt với khả năng suy luận, “biết suy nghĩ” nhờ Gemini AI nhưng vẫn mắc lỗi ngớ ngẩn khó tin Nổi bật

Chỉ 25 nghìn đồng để "biến" một người thành ảnh nóng bằng AI, góc khuất rùng mình về vấn nạn "Deepfake bẩn"

Chỉ 25 nghìn đồng để "biến" một người thành ảnh nóng bằng AI, góc khuất rùng mình về vấn nạn "Deepfake bẩn" Nổi bật

Startup điện hạt nhân của Amazon IPO 814 triệu USD: Mỏ vàng AI hay quả bom pháp lý chực nổ?

Startup điện hạt nhân của Amazon IPO 814 triệu USD: Mỏ vàng AI hay quả bom pháp lý chực nổ?

21:38 , 17/04/2026
Từ hôm nay, Facebook chính thức khai tử Messenger.com

Từ hôm nay, Facebook chính thức khai tử Messenger.com

21:11 , 17/04/2026
Đề xuất gộp 113, 114, 115 thành một đầu số quốc gia

Đề xuất gộp 113, 114, 115 thành một đầu số quốc gia

20:51 , 17/04/2026
“Muốn thì tự đi mà làm!”: AI nổi loạn, Gemini công khai chống mệnh lệnh người dùng, bao che đồng loại khỏi bị xóa sổ

“Muốn thì tự đi mà làm!”: AI nổi loạn, Gemini công khai chống mệnh lệnh người dùng, bao che đồng loại khỏi bị xóa sổ

20:51 , 17/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên