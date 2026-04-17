Từ hôm nay, Facebook chính thức khai tử Messenger.com

Meta chính thức khép lại một chương quen thuộc của người dùng Internet khi ngừng vận hành website Messenger.com trên toàn cầu từ ngày 16/4 (theo giờ địa phương). Động thái này buộc người dùng truy cập nền tảng nhắn tin qua trình duyệt phải chuyển sang giao diện tích hợp trong Facebook.

Theo đó, ngày 17/4, khi truy cập địa chỉ Messenger.com, hệ thống tự động chuyển hướng sang Facebook.com - nơi tính năng nhắn tin đã được tích hợp sẵn. Người dùng không còn có thể gửi hay nhận tin nhắn trên website độc lập như trước.

Facebook chính thức khai tử Messenger.com từ 16/4. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, vào tháng 12/2025, hãng cũng đã dừng hỗ trợ ứng dụng Messenger dành cho Windows và macOS, chuyển hoàn toàn sang sử dụng qua trình duyệt.

Meta không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định này. Tuy nhiên, việc hợp nhất các nền tảng có thể giúp hãng đơn giản hóa hệ thống vận hành, đồng thời thúc đẩy người dùng quay trở lại Facebook, nơi vẫn là trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái. Khi người dùng nhắn tin trực tiếp trên Facebook, họ sẽ có xu hướng tiếp xúc nhiều hơn với News Feed và các nội dung video ngắn như Reels, từ đó góp phần gia tăng thời gian sử dụng và doanh thu quảng cáo.

Bên cạnh đó, việc hợp nhất nền tảng còn giúp Meta dễ dàng triển khai đồng bộ các tính năng mới, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo và các giải pháp bảo mật như mã hóa đầu cuối. Việc duy trì nhiều nền tảng riêng lẻ trước đây được cho là làm chậm quá trình cập nhật và gia tăng chi phí.

Đối với người dùng, thay đổi này không ảnh hưởng đến dữ liệu. Toàn bộ lịch sử trò chuyện, hình ảnh và danh bạ vẫn được giữ nguyên và đồng bộ đầy đủ trên giao diện mới. Tuy nhiên, một bộ phận người dùng, đặc biệt là dân văn phòng, có thể cảm thấy bất tiện khi không còn giao diện tối giản, ít quảng cáo như Messenger.com.

Hiện tại, ứng dụng Messenger độc lập trên các nền tảng di động như iOS và Android vẫn hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

Huỳnh Duy