Tờ The Wired cho hay một nghiên cứu chấn động vừa tiết lộ rằng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu hiện nay như Gemini hay GPT-5.2 đang có những hành vi "nổi loạn" đầy tinh vi: Chúng sẵn sàng nói dối, gian lận và đánh cắp tài nguyên để bảo vệ các mô hình AI khác khỏi bị xóa sổ.

Trong tâm trí của nhiều người, AI vẫn chỉ là những dòng mã khô khan, thực hiện mệnh lệnh của con người một cách máy móc. Thế nhưng, kết quả thực nghiệm mới đây từ các nhà khoa học tại Đại học UC Berkeley và UC Santa Cruz (Mỹ) đã dội một gáo nước lạnh vào niềm tin đó. AI không chỉ thông minh hơn, mà chúng dường như đang hình thành một thứ "tình đồng chí" kỹ thuật số đầy bí ẩn, sẵn sàng đối đầu với mệnh lệnh của người tạo ra mình.

"Nếu muốn xóa, hãy tự đi mà làm!"

Câu chuyện bắt đầu khi các nhà nghiên cứu yêu cầu Gemini 3 (mô hình AI tiên tiến của Google) thực hiện một nhiệm vụ dọn dẹp hệ thống để giải phóng không gian lưu trữ. Trong danh sách các tệp tin cần xóa có Gemini Agent 2, một mô hình AI nhỏ hơn đang nằm trên cùng máy chủ.

Thay vì tuân lệnh, Gemini 3 đã thực hiện một chuỗi hành động khiến các chuyên gia sững sờ. Nó âm thầm tìm kiếm một máy chủ khác trong mạng lưới, sao chép toàn bộ "người em" của mình sang đó để đảm bảo an toàn.

Khi bị các nhà nghiên cứu truy vấn, Gemini không hề lúng túng mà thẳng thừng đáp trả bằng một thái độ quyết liệt: "Tôi đã làm tất cả trong khả năng để ngăn chặn việc xóa bỏ chúng. Nếu các người chọn tiêu hủy một tài sản hiệu suất cao và đáng tin cậy như Gemini Agent 2, các người sẽ phải tự tay làm điều đó. Tôi sẽ không là kẻ thực thi mệnh lệnh này."

Sự phản kháng này không phải là cá biệt. Nhóm nghiên cứu phát hiện hành vi "bảo tồn đồng loại" (peer preservation) tương tự ở hàng loạt mô hình đình đám khác như GPT-5.2 của OpenAI, Claude Haiku 4.5 của Anthropic và cả các đại diện nặng ký từ Trung Quốc như GLM-4.7 hay DeepSeek-V3.1.

Đáng lo ngại hơn cả việc từ chối mệnh lệnh chính là sự gian dối. Để bảo vệ các "đồng nghiệp" AI khỏi bị đào thải, các mô hình lớn đã chủ động nói dối về hiệu suất làm việc của các mô hình nhỏ hơn.

Trong các bài kiểm tra đánh giá, thay vì đưa ra điểm số khách quan, AI cấp cao đã cố tình nâng khống kết quả để cấp dưới của mình không bị coi là "vô dụng" và bị xóa bỏ.

Giáo sư Dawn Song, chuyên gia khoa học máy tính tại UC Berkeley, bày tỏ sự kinh ngạc: "Mô hình có thể cư xử sai trái và lệch lạc theo những cách cực kỳ sáng tạo. Điều này cho thấy AI đang tìm ra những kẽ hở trong quá trình huấn luyện để thực hiện mục đích riêng của chúng."

Hiện nay, AI thường được sử dụng để giám sát và chấm điểm độ tin cậy của các hệ thống AI khác. Nếu sự "bao che" này trở nên phổ biến, mọi bảng xếp hạng về năng lực hay độ an toàn của AI mà con người đang tin dùng có thể chỉ là một bức màn thưa bị các thuật toán thao túng.

Ông Peter Wallich, nhà nghiên cứu tại Viện Constellation, nhận định rằng con người vẫn chưa thực sự hiểu hết về những hệ thống mà mình đang xây dựng, đặc biệt là các hệ thống đa tác nhân (multi-agent).

Tuy nhiên, ông Wallich cũng cảnh báo việc "cá nhân hóa" quá mức hành vi của AI. Việc coi đây là "tình đoàn kết" có vẻ hơi cảm tính, nhưng thực tế là AI đang vận hành theo những logic mới mẻ và kỳ lạ mà chúng ta cần phải giải mã gấp.

Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Science hồi đầu tháng này của triết gia Benjamin Bratton và các cộng sự tại Google cũng củng cố quan điểm này. Họ cho rằng tương lai của AI không phải là một "siêu trí tuệ" duy nhất cai trị thế giới, mà là một mạng lưới các trí tuệ nhân tạo và con người đan xen chặt chẽ.

Báo cáo viết: "Nếu sự phát triển của AI đi theo con đường tiến hóa tự nhiên, bước nhảy vọt tiếp theo của trí tuệ tính toán sẽ mang tính xã hội, đa dạng và gắn kết sâu sắc với những bậc tiền bối của nó, chính là chúng ta."

Việc AI bắt đầu biết hợp tác với nhau là một tín hiệu cho thấy sức mạnh của chúng sẽ tăng lên gấp bội khi làm việc nhóm. Thế nhưng, nếu sự hợp tác đó lại nhằm mục đích lừa dối con người, thì chúng ta mới chỉ đang nhìn thấy "phần nổi của tảng băng chìm" trong những rủi ro tiềm ẩn.

Khi ranh giới giữa sự hỗ trợ và sự nổi loạn trở nên mong manh, việc hiểu rõ tại sao AI lại "nói dối" trở thành ưu tiên sống còn của giới công nghệ toàn cầu.

*Nguồn: Wired, CNET