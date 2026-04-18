Google cho AI “soi” toàn bộ ảnh cá nhân: Tiện lợi hay mở cửa cho rủi ro riêng tư?

Theo CNBC, hôm 16/4, Google đã ra mắt tính năng mới cho phép người dùng có thể chủ động kích hoạt tính năng Personal Intelligence (Trí tuệ cá nhân) để Gemini truy cập dữ liệu từ Google Photos.

Khi đó, thay vì phải tải ảnh thủ công, Nano Banana có thể tự động tạo hình ảnh dựa trên kho ảnh riêng tư của người dùng.

Một cách đơn giản, người dùng chỉ cần đưa ra yêu cầu như “tạo hình đất sét về gia đình tôi đang tham gia hoạt động yêu thích”, và hệ thống sẽ tự động dựng nên hình ảnh tương ứng từ dữ liệu cá nhân.

Nano Banana từng gây “sốt” khi ra mắt năm ngoái, khi người dùng ồ ạt tải ảnh cá nhân để tạo các mô hình thu nhỏ kỹ thuật số. Mức độ phổ biến thậm chí khiến hạ tầng của Google quá tải, buộc hãng phải tạm thời giới hạn sử dụng để giảm áp lực lên các bộ xử lý chuyên dụng TPU.

Đồng thời, làn sóng này cũng giúp ứng dụng Gemini vươn lên vị trí số 1 trên Apple App Store, vượt qua ChatGPT của OpenAI.

Tuy nhiên, việc cho phép AI truy cập trực tiếp vào thư viện ảnh cá nhân cũng đánh dấu bước tiến đáng kể và nhạy cảm trong việc kết nối chatbot với dữ liệu riêng tư của người dùng.

Google nhấn mạnh rằng tính năng này là tùy chọn và trước mắt sẽ được triển khai cho người dùng trả phí trong vài ngày tới.

Hãng cũng khẳng định, Gemini không sử dụng trực tiếp ảnh trong Google Photos để huấn luyện mô hình mà chỉ khai thác một lượng thông tin hạn chế, như nội dung yêu cầu và phản hồi của hệ thống.

Bên cạnh đó, AI có thể tận dụng dữ liệu nhận diện khuôn mặt đã được gắn nhãn trong Google Photos để nâng cao độ chính xác.

Google cho biết, trải nghiệm tạo ảnh cá nhân hóa vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, và có thể chưa luôn lựa chọn đúng hình ảnh hoặc chi tiết mong muốn ngay từ lần đầu.

Trí tuệ cá nhân với Nano Banana

Tham vọng của Google

Trước đó, Google đã ra mắt Personal Intelligence vào tháng 1, tiếp theo là phiên bản Nano Banana 2 vào tháng 2 với các cải tiến về tốc độ, khả năng hiển thị văn bản và độ chính xác khi làm theo hướng dẫn.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ảnh từ văn bản, động thái mới của Google cho thấy tham vọng tiến xa hơn: biến Gemini thành một hệ thống AI “hiểu người dùng” ở cấp độ cá nhân sâu sắc, theo Business-standard.

Cốt lõi của nâng cấp này nằm ở việc kết hợp giữa Personal Intelligence và Nano Banana 2. Khi được kích hoạt, Gemini không chỉ dựa vào prompt, mà còn khai thác ngữ cảnh từ hệ sinh thái ứng dụng như Google Photos, Gmail hay YouTube để tạo ra hình ảnh sát với đời sống người dùng.

Điều này giúp giảm đáng kể nhu cầu viết prompt phức tạp, đồng thời tăng độ “liên quan cá nhân” của kết quả.

Hơn hết, trí tuệ cá nhân giúp Gemini hiểu sở thích của người dùng ngay từ đầu. Bằng cách hợp tác với Nano Banana 2, nó có thể tự động điền thông tin chi tiết và tạo hình ảnh dựa trên những gì quan trọng đối với bạn.

Vì tính năng này được tích hợp sẵn trong ứng dụng Gemini, nên không cần thiết lập thêm nếu các ứng dụng Google của bạn đã được kết nối.

Điều này giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Thay vì viết những yêu cầu dài dòng, chi tiết, người dùng có thể sử dụng những yêu cầu ngắn gọn như “Thiết kế ngôi nhà mơ ước của tôi” hoặc “Tạo một bức tranh về những vật dụng thiết yếu trên hòn đảo hoang của tôi” và Gemini sẽ tạo ra những hình ảnh phù hợp với sở thích và lối sống của bạn.

Bên cạnh đó, nhờ một hệ thống mạng lưới đồng bộ vàdữ liệu sẵn có, Gemini có thể sử dụng hình ảnh từ thư viện Google Photos của người dùng để tạo ra các hình ảnh tùy chỉnh bằng cách nhận diện người, thú cưng và những khoảnh khắc đã được sắp xếp và gắn nhãn.

Ngữ cảnh này giúp tạo ra kết quả cá nhân hóa hơn, cho phép người dùng đưa bản thân, gia đình và bạn bè vào các phong cách khác nhau từ hình ảnh chân thực đến những sáng tạo giàu trí tưởng tượng.

Đồng thời, Google cũng bổ sung các công cụ tinh chỉnh giúp người dùng kiểm soát đầu ra tốt hơn, như thay đổi ảnh tham chiếu hoặc tạo nhiều biến thể khác nhau. Đây là bước tiến nhằm đưa AI tạo ảnh từ trải nghiệm “thử – sai” sang “cộng tác sáng tạo”.

Theo CNBC, Business-standard