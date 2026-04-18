Apple chặn ứng dụng lập trình AI, startup bị xóa khỏi App Store đến hai lần

Apple đang chặn cập nhật hoặc gỡ bỏ nhiều ứng dụng lập trình trực quan (vibe-coding) khỏi App Store, buộc các startup trong danh mục này phải tìm hướng đi thay thế ngoài iOS.

Các ứng dụng bị ảnh hưởng gồm Replit, Vibecode và Anything. Trong khi Replit và Vibecode chỉ bị chặn cập nhật, Anything phải chịu cảnh bị xóa đến hai lần. Dhruv Amin, đồng sáng lập Anything, xác nhận với TechCrunch rằng ứng dụng của công ty lần đầu bị Apple gỡ xuống vào ngày 26 tháng 3. "Đây là một hành trình dài. Chúng tôi xây dựng ứng dụng di động chủ yếu để người dùng, những người đang phát triển ứng dụng iOS, có thể xem trước sản phẩm ngay trên thiết bị trong lúc lập trình. Đến hết tháng 12 thì không có vấn đề gì. Sau tháng 12, chúng tôi và tất cả ứng dụng cùng danh mục đều bị chặn cập nhật", Amin kể lại.

Apple viện dẫn điều khoản 2.5.2 trong thỏa thuận nhà phát triển, điều khoản này cấm ứng dụng tải xuống, cài đặt hoặc chạy mã lập trình bên ngoài. Theo ảnh chụp email mà Anything đăng lên mạng xã hội X, Apple giải thích rằng ứng dụng đang quảng bá mình là công cụ tạo ứng dụng iPhone gốc, với các tính năng như nộp thẳng lên App Store chỉ bằng một thao tác, xuất mã nguồn và chỉnh sửa toàn bộ mã.

Khi hai bên trao đổi trực tiếp, Apple nêu thêm hai lo ngại cụ thể: người dùng có thể lợi dụng ứng dụng để tải mã độc về thiết bị; hoặc tự xây dựng một ứng dụng có hại, cài vào điện thoại theo cách thủ công, rồi tuyên bố ứng dụng đó đã vượt qua quy trình kiểm duyệt App Review của Apple.

Ứng dụng Anything được khôi phục vào ngày 3 tháng 4, nhưng nhanh chóng bị gỡ xuống lần nữa với lý do công ty không được quảng bá sản phẩm như một công cụ tạo ứng dụng.

Trước tình huống này, Anything đang tìm hướng đi thay thế. Đầu tháng 4, công ty ra mắt tính năng cho phép người dùng xây dựng ứng dụng chạy trên nền tảng iMessage. Công ty cũng thông báo sẽ phát triển phiên bản cho máy tính, giúp người dùng lập trình ứng dụng di động từ máy tính cá nhân. Ngoài ra, Amin cho biết công ty đang cân nhắc chuyển hướng sang Android, hệ điều hành di động của Google, vì nền tảng này cởi mở hơn iOS.

Tim Sweeney, Giám đốc điều hành Epic Games, cũng lên tiếng về vấn đề này, kêu gọi Apple "ngay lập tức dừng việc chặn các ứng dụng công cụ phát triển".

Trong bối cảnh đó, một báo cáo gần đây cho thấy nhờ các công cụ lập trình hỗ trợ AI, số lượng ứng dụng được nộp lên App Store đã tăng 84% chỉ trong một quý. Xu hướng này có thể buộc Apple phải xem xét lại quy trình kiểm duyệt thủ công đang chịu áp lực ngày càng lớn, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu các nền tảng lớn có nên cho phép người dùng thông thường tự tạo ứng dụng cho mình hay không.