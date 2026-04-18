OpenAI "học tập" Claude, cho phép chạy AI agent trong môi trường độc lập

Theo Max | 18-04-2026 - 16:30 PM | Kinh tế số

Các doanh nghiệp có thể xây dựng agent AI xử lý tác vụ phức tạp mà vẫn đảm bảo an toàn hệ thống nhờ môi trường cách ly mới.

Xu hướng AI tự hành đang là tâm điểm của ngành công nghệ, với hàng loạt công ty lớn như OpenAI và Anthropic đẩy mạnh phát triển các công cụ giúp doanh nghiệp tạo ra những trợ lý tự động hóa. OpenAI vừa tung ra bản cập nhật cho bộ công cụ lập trình Agents SDK, bổ sung nhiều tính năng mới nhằm giúp các công ty xây dựng agent chạy trên nền tảng mô hình AI của họ.

Môi trường cách ly để agent hoạt động an toàn hơn

Điểm nổi bật đầu tiên của bản cập nhật là khả năng chạy agent trong môi trường cách ly, tức là agent chỉ được phép truy cập vào một không gian làm việc giới hạn, không thể can thiệp vào phần còn lại của hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng vì AI tự hành, nếu không được giám sát chặt, đôi khi hoạt động theo những cách khó lường, và việc để một agent hoạt động hoàn toàn tự do có thể gây ra rủi ro không đáng có.

Với tính năng này, agent chỉ được đọc và chỉnh sửa tệp, chạy mã trong phạm vi được phép, trong khi toàn bộ hệ thống xung quanh vẫn được bảo vệ nguyên vẹn. Đây là cách tiếp cận tương tự như khi tạo một tài khoản người dùng hạn chế trên máy tính, người dùng đó có thể làm việc bình thường, nhưng không thể phá vỡ những gì nằm ngoài phạm vi được cấp phép.

Bộ khung tích hợp cho các mô hình AI tiên tiến

Song song với đó, OpenAI bổ sung một bộ khung tích hợp dành riêng cho các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay. Trong phát triển agent, "bộ khung" là thuật ngữ chỉ toàn bộ cơ sở hạ tầng bổ trợ quanh mô hình AI, bao gồm các công cụ, quyền truy cập tệp và môi trường chạy. Bộ khung mới này cho phép agent làm việc với tệp và các công cụ đã được phê duyệt trong một không gian làm việc cụ thể, đồng thời hỗ trợ cả việc triển khai lẫn kiểm thử agent trước khi đưa vào vận hành thực tế.

"Bản ra mắt lần này, về cốt lõi, là việc lấy Agents SDK hiện có của chúng tôi và làm cho nó tương thích với tất cả các nhà cung cấp môi trường cách ly," Karan Sharma, thành viên nhóm sản phẩm của OpenAI, cho biết. Theo ông, mục tiêu là để người dùng có thể "xây dựng những agent xử lý tác vụ dài hơi bằng cách dùng bộ khung của chúng tôi kết hợp với bất kỳ cơ sở hạ tầng nào họ có".

Phù hợp cho những tác vụ phức tạp, nhiều bước

Những "tác vụ dài hơi" mà Sharma đề cập thường là các công việc đòi hỏi agent phải tự thực hiện nhiều bước liên tiếp mà không cần con người can thiệp liên tục, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, viết mã từ đầu đến cuối, hay quản lý một quy trình công việc phức tạp kéo dài.

Hiện tại, các tính năng mới của Agents SDK, bao gồm bộ khung tích hợp và khả năng chạy trong môi trường cách ly, được ra mắt đầu tiên cho ngôn ngữ lập trình Python. Hỗ trợ cho TypeScript sẽ được bổ sung trong thời gian tới. OpenAI cho biết công ty cũng đang phát triển thêm nhiều tính năng khác, như chế độ viết mã và hệ thống agent phân cấp, cho cả Python lẫn TypeScript.

Các tính năng mới này được cung cấp cho toàn bộ khách hàng thông qua API của OpenAI với mức giá tiêu chuẩn, không có gói riêng hay phí bổ sung nào.

Theo Max

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
OpenAI, AI

Nhanh gấp 2,5 lần, chính xác hơn gấp 3: NVIDIA tung sản phẩm AI cho siêu máy tính lượng tử mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới, biến chatbot thành 'trò trẻ con'

Nhật Bản "ra tay" phát miễn phí công cụ chống hack cho 1.000 doanh nghiệp trước làn sóng ransomware bùng nổ

3 bí mật giúp Big Tech đào tạo AI thôi nói bừa, lột xác thành chuyên gia, tất cả bắt đầu từ vụ rò rỉ chấn động giới công nghệ

15:31 , 18/04/2026
Tiền tỷ cũng không mua được thời gian: 40% siêu dự án trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ có nguy cơ chậm tiến độ, tham vọng của Microsoft và OpenAI gặp khó

14:47 , 18/04/2026
Cách kiểm tra số điện thoại đã xác thực hay chưa

14:30 , 18/04/2026
Mark Zuckerberg và Elon Musk "xuống đường" chỉ đạo giao thông: Vụ hack ngớ ngẩn nhất năm phơi bày tử huyệt của đô thị thông minh

13:46 , 18/04/2026

