Chuyện gì đây: AI cướp việc làm, cử nhân Mỹ ồ ạt quay lại giảng đường để học tiếp

Trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang càn quét mọi ngóc ngách của thị trường lao động, thế hệ trẻ đang đứng trước những lựa chọn mang tính sống còn cho sự nghiệp.

Thay vì vội vã gia nhập một thị trường đầy rủi ro, nhiều cử nhân đã chọn quay lại trường học như một chiến thuật phòng vệ chủ động.

Hành động này biến giáo dục cao học thành một công cụ tái định vị bản thân mạnh mẽ trong kỷ nguyên số đầy biến động.

Xu hướng "trốn nóng" trong giáo dục trước áp lực từ AI

Theo CNBC, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái cấu trúc sâu rộng lực lượng lao động toàn cầu, một xu hướng đáng chú ý đang trỗi dậy tại Mỹ.

Sinh viên mới tốt nghiệp đang chọn quay lại trường học thay vì dấn thân vào một thị trường việc làm đầy rẫy những bất ổn và cạnh tranh khốc liệt.

Khảo sát từ Jenzabar/Spark451 cho thấy gần 78% người đang cân nhắc học cao học dự định sẽ ghi danh trong vòng 12 tháng tới, tăng mạnh so với mức 69% của năm trước.

Thông thường, tỷ lệ nhập học cao học luôn tỷ lệ nghịch với sức khỏe nền kinh tế. Khi thị trường việc làm đóng băng, người trẻ thường chọn cách "nâng cấp" bản thân để chờ đợi thời cơ.

Bà Kristin Blagg từ Urban Institute nhận định rằng trong những giai đoạn bất ổn, giáo dục đại học trở thành một "vịnh tránh bão" lý tưởng cho những người lao động trẻ.

Tuy nhiên, chu kỳ lần này mang đặc điểm dị biệt. Dù nền kinh tế vẫn tạo ra việc làm, thực tế đối với nhóm lao động trẻ lại không hề màu hồng như các số liệu bề nổi.

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp chung chỉ ở mức 4,3%, thì con số này ở nhóm 16-24 tuổi lại lên tới 8,5%, gây ra áp lực tâm lý nặng nề cho sinh viên mới ra trường.

Niềm tin tiêu dùng giảm sâu kết hợp với sự bùng nổ của AI đã khiến nhiều vị trí dành cho người mới ra trường bị thu hẹp đáng kể hoặc biến mất hoàn toàn.

Điều này buộc sinh viên phải tiếp cận việc học cao học như một "hợp đồng bảo hiểm" chiến lược để bảo vệ tương lai nghề nghiệp của chính mình.

Giá trị thực tế và bài toán lợi nhuận đầu tư (ROI)

Dù có nhiều hoài nghi, học cao học vẫn được coi là một loại "vắc-xin" phòng ngừa rủi ro hữu hiệu trước sự thay đổi chóng mặt của công nghệ.

Eric Greenberg khẳng định: "Cao học giờ đây là một công cụ phòng vệ chiến lược." Khi sở hữu kiến thức chuyên sâu, người lao động có thể thích nghi tốt hơn với AI.

Dự báo sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ vào năm 2026. Các chương trình cao học đang chuyển mình thành những công cụ thực dụng phục vụ trực tiếp cho việc thăng tiến sự nghiệp.

Thay vì chỉ tập trung vào nghiên cứu học thuật thuần túy, các trường hiện nay nhấn mạnh vào khả năng ứng dụng thực tế và kết nối sâu rộng với mạng lưới doanh nghiệp.

Để thu hút sinh viên, các học viện buộc phải chứng minh được giá trị thực tế ngay lập tức thông qua các chỉ số về việc làm và mức lương sau tốt nghiệp.

Khảo sát cho thấy các yếu tố tiên quyết hiện nay là tài nguyên hỗ trợ nghề nghiệp, cơ hội thực tập và khả năng thực hành thực chiến trong môi trường doanh nghiệp.

Tương lai của giáo dục cao học sẽ gắn liền với việc đào tạo những kỹ năng mà AI chưa thể thay thế hoàn toàn như tư duy chiến lược hay quản trị nhân sự phức tạp.

Những trường không thể hiện được giá trị thực chiến và tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI) rõ ràng sẽ sớm bị đào thải khỏi danh sách ưu tiên của người học.

Gánh nặng nợ nần và rào cản từ chính sách mới

Về mặt kinh tế, bằng cấp cao vẫn mang lại thu nhập tốt nhất và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất cho người lao động trong dài hạn.

Tuy nhiên, cái giá phải trả đang ngày càng đắt đỏ với mức nợ trung bình cho bằng thạc sĩ là 54.800 USD, và bằng chuyên nghiệp như y hay luật lên tới hơn 173.000 USD.

Christopher Rim cảnh báo sinh viên cần có "ý định chiến lược rõ ràng" thay vì coi cao học là một bước đi ngẫu hứng để trốn tránh thực tế thị trường.

Sự chênh lệch nợ khổng lồ buộc người trẻ phải cân nhắc kỹ lưỡng liệu mức lương tăng thêm có đủ chi trả nợ gốc và lãi suất trong suốt nhiều thập kỷ tới hay không.

Một biến số quan trọng khác là sự thay đổi trong chính sách cho vay liên bang dưới thời Tổng thống Donald Trump với những giới hạn thắt chặt hơn.

Kể từ năm 2026, mức trần vay vốn sẽ bị giới hạn ở mức 100.000 - 200.000 USD, nhằm ngăn chặn việc vay vốn không kiểm soát cho các bậc học nâng cao.

Việc loại bỏ hoàn toàn các khoản vay Grad PLUS từ ngày 1 tháng 7 năm nay là một đòn giáng mạnh vào khả năng tiếp cận giáo dục của những người có thu nhập thấp.

Trong bối cảnh tín dụng thắt chặt, con đường học vấn cao hơn đang dần trở thành một đặc quyền đòi hỏi sự chuẩn bị khắt khe về cả tài chính lẫn năng lực.

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên mà cao học vừa là sự lựa chọn phòng vệ, vừa là cơ hội để định nghĩa lại bản thân trước sự lấn lướt của AI.

Tuy nhiên, chỉ những chương trình mang lại giá trị thực tế và những sinh viên có định hướng rõ ràng mới có thể biến khoản đầu tư này thành đòn bẩy thực sự cho sự nghiệp.

*Nguồn: CNBC﻿