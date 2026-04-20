Kỷ nguyên "Code bằng mồm": Khi kỹ sư Anthropic và OpenAI không còn tự viết lấy một dòng code suốt 2 tháng

Tờ Fortune cho hay tại Anthropic và OpenAI, những bộ óc hàng đầu thế giới đang dần từ bỏ bàn phím để nhường chỗ cho AI đảm nhận 100% việc viết mã. Một thực tế đang diễn ra hiện nay là lập trình viên không còn là người trực tiếp "xây gạch", họ đã trở thành những kiến trúc sư vận hành cỗ máy tự động hóa.

Tại Anthropic, một trong những phòng thí nghiệm AI tiên tiến nhất hành tinh, các kỹ sư không còn cặm cụi viết từng dòng mã để vận hành sản phẩm của mình. Thay vào đó, họ đang "outsource" toàn bộ công việc này cho chính trí tuệ nhân tạo.

Ông Boris Cherny, người đứng đầu dự án Claude Code của Anthropic, vừa đưa ra một tuyên bố gây sốc: Ông đã không tự tay viết bất kỳ dòng mã nào trong hơn hai tháng qua, thay vào đó là ra lệnh cho các AI.

Trên mạng xã hội X, Cherny chia sẻ rằng 100% mã nguồn ông sử dụng hiện được thực hiện bởi Claude Code và Opus 4.5. Thậm chí, con số này cũng áp dụng cho phần lớn đội ngũ tại công ty.

"Cá nhân tôi đã duy trì tỷ lệ 100% trong hơn hai tháng. Tôi không còn thực hiện bất kỳ chỉnh sửa thủ công nhỏ nhặt nào nữa," Cherny cho biết khi phản hồi chuyên gia nghiên cứu AI Andrej Karpathy.

Hiệu suất làm việc của ông khiến giới công nghệ kinh ngạc khi xuất bản tới 22 yêu cầu kéo (Pull Requests) trong một ngày và 27 cái vào ngày hôm trước, tất cả đều do AI chấp bút hoàn toàn.

"Lập trình từng là một công việc khó khăn"

Quan điểm của Cherny không phải là duy nhất. Roon, một nhà nghiên cứu nổi tiếng tại OpenAI, cũng xác nhận bản thân đã hoàn toàn từ bỏ việc viết mã thủ công.

Khi được hỏi về tỷ lệ AI hỗ trợ trong công việc, Roon thẳng thắn: "100%, tôi không còn viết code nữa. Lập trình luôn là một công việc khó khăn. Đó là nỗi đau bắt buộc đối với bất kỳ ai muốn điều khiển máy tính làm những việc có ích, và tôi mừng là nó đã kết thúc."

CEO của Anthropic, ông Dario Amodei, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos) hồi đầu tháng cũng đưa ra dự báo đầy tham vọng.

Theo ông Amodei, ngành công nghiệp này chỉ còn cách thời điểm AI xử lý toàn bộ quy trình kỹ thuật phần mềm từ đầu đến cuối khoảng 6 đến 12 tháng. Hiện tại, các kỹ sư của ông đã chuyển trọng tâm từ việc viết mã sang vai trò biên tập và kiểm soát chất lượng.

Thành công của dự án Cowork (một công cụ quản lý tệp dành cho người không chuyên) là minh chứng rõ nhất cho tốc độ của kỷ nguyên mới.

Đội ngũ của Cherny chỉ mất khoảng một tuần rưỡi để xây dựng sản phẩm này, phần lớn nhờ vào sức mạnh của Claude Code. AI không chỉ viết mã mà còn đảm nhận các tác vụ hành chính như quản lý dự án, tự động nhắc nhở đồng nghiệp trên Slack khi họ quên cập nhật bảng tính chung.

Tuy nhiên dù các "ông lớn" AI đang tiến rất nhanh, bức tranh chung của ngành công nghiệp phần mềm vẫn còn những khoảng trống lớn.

Theo số liệu công bố vào tháng 4/2025, CEO Satya Nadella của Microsoft cho biết AI mới chỉ tạo ra khoảng 30% mã nguồn tại tập đoàn này. Salesforce cũng đưa ra những con số tương tự. Một nghiên cứu trên tạp chí Science hồi đầu tháng chỉ ra rằng khoảng 29% các hàm Python trên GitHub tại Mỹ là do AI viết, và tỷ lệ này còn thấp hơn ở các khu vực địa lý khác.

Thế nhưng tại chính "đại bản doanh" của Anthropic, con số trung bình toàn công ty dao động từ 70% đến 90%. Riêng với dự án Claude Code, khoảng 90% mã nguồn của công cụ này được viết bởi chính nó. Cherny tin rằng những con số này sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn chung của toàn ngành trong vài tháng tới, không chỉ trong lĩnh vực lập trình mà còn lan sang các công việc văn phòng khác.

Cuộc thanh lọc nhân sự

Sự trỗi dậy của AI Coding đang đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai của nghề lập trình, đặc biệt là các vị trí cấp thấp (entry-level), nơi vốn được coi là "lò đào tạo" cho các thế hệ kỹ sư. Khi AI có thể tự điền các chi tiết kỹ thuật, những kỹ năng lập trình truyền thống đang dần mất đi vị thế ưu tiên.

Anthropic hiện đã thay đổi chiến lược tuyển dụng. Thay vì tìm kiếm các chuyên gia chuyên sâu về một ngôn ngữ hay công nghệ cụ thể, họ ưu tiên những người có tư duy tổng quát.

"Không phải tất cả những gì mọi người học được trong quá khứ đều có thể chuyển đổi sang việc lập trình với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). AI có thể lấp đầy các chi tiết, con người cần sự sáng tạo," ông Cherny nhấn mạnh.

Dù vậy, cuộc chơi chưa phải là hoàn hảo. Chuyên gia Andrej Karpathy cảnh báo rằng các mô hình AI vẫn có thể mắc những sai lầm khái niệm tinh vi, làm phức tạp hóa mã nguồn hoặc để lại các đoạn mã "rác" không cần thiết.

Nhưng đối với những kỹ sư như Boris Cherny, cảm giác được "giải phóng" khỏi những tác vụ lặp đi lặp lại là điều vô giá: "Tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ trong công việc như lúc này. Claude làm hết những việc tẻ nhạt, còn tôi được tự do sáng tạo và nghĩ về những gì mình muốn xây dựng tiếp theo.”

*Nguồn: Fortune, Wired