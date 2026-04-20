Bất ngờ bị Anthropic "đánh sập toàn bộ tổ chức", startup nếm trái đắng vì trót giao "nút bấm" sinh tử cho AI

Sự cố này không chỉ phơi bày quy trình chăm sóc khách hàng yếu kém của nhà phát triển AI hàng đầu, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp: Giao phó sinh mệnh cho một nền tảng AI duy nhất chẳng khác nào giao cho họ nút bấm để "đóng cửa" toàn bộ công ty của bạn bất cứ lúc nào.

Pato Molina, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Belo, đã thẳng thừng chỉ trích Anthropic trên X vì đã đẩy công ty của mình đến bờ vực ngừng hoạt động:

"@claudeai, các người đã đánh sập toàn bộ tổ chức của chúng tôi, vô hiệu hóa hơn 60 tài khoản của một công ty kinh doanh hợp pháp mà không có lấy một lời giải thích hay bất kỳ lý do rõ ràng nào."

Vị CTO nhấn mạnh rằng việc cắt đứt đột ngột các công cụ cốt lõi này đã khiến cả một tập thể lâm vào cảnh tê liệt. Thậm tệ hơn, kênh hỗ trợ duy nhất mà gã khổng lồ AI này cung cấp lại là một giải pháp thô sơ đến khó tin: "Trải nghiệm người dùng (UX) và dịch vụ chăm sóc khách hàng quá tồi tệ. Nếu muốn kháng cáo quyết định đẩy công ty người khác vào cảnh đóng cửa này, bạn phải điền vào một biểu mẫu Google Form - nghe thật nực cười làm sao," Molina viết.

Để minh chứng, Molina đã chia sẻ ảnh chụp màn hình email thông báo từ Đội ngũ An toàn của Anthropic. Email viết: "Hệ thống tự động của chúng tôi đã phát hiện một lượng lớn tín hiệu liên quan đến tài khoản của bạn vi phạm Chính sách Sử dụng. Những tín hiệu này sau đó đã được đội ngũ của chúng tôi xem xét để xác thực các phát hiện của hệ thống. Do đó, chúng tôi đã thu hồi quyền truy cập của bạn vào Claude..."

Rủi ro sinh tử khi "kết hôn" với một AI duy nhất

Trong bài đăng tiếp theo, Molina thừa nhận sự hoang mang tột độ của toàn bộ bộ máy vận hành: "Chúng tôi không hề biết mình đã vi phạm chính sách cụ thể gì. Đột nhiên, hơn 60 con người bị tước đi một công cụ nền tảng để làm việc. Mọi tích hợp, bộ kỹ năng, lịch sử trò chuyện: tất cả đều mất trắng hoặc, trong viễn cảnh tốt nhất, là bị đình chỉ vô thời hạn."

Từ cú sốc này, vị CTO đã đúc kết lại một thông điệp cho ngành công nghệ: "Đây là một bài học khổng lồ cho bất kỳ công ty phần mềm nào đang phụ thuộc vào các công cụ AI trong những quy trình trọng yếu. Đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ."

Phân tích sâu hơn về việc tích hợp AI trong doanh nghiệp, Molina chỉ ra rằng duy trì nhiều nền tảng AI song song là cách duy nhất để tự vệ. "Lợi thế chính của việc này là tính liên tục trong vận hành khi có sự cố sập nguồn, nhưng việc chuyển đổi giữa các mô hình cũng chẳng hề dễ dàng," ông nhận định. Theo CTO này, nhiều công ty cuối cùng đành phải cắn răng "kết hôn" với một nhà cung cấp có lịch sử dịch vụ tốt vì không muốn đánh mất lịch sử hội thoại và xáo trộn quy trình.

Dù vậy, đứng trước nguy cơ doanh nghiệp bị đóng băng, lãnh đạo Belo đã sẵn sàng cho kịch bản gạt bỏ Anthropic: "Nếu không thể giải quyết vấn đề với Claude sớm, chúng tôi sẽ chuyển hẳn sang dùng Codex cho khâu phát triển."

Lỗi tại nền tảng AI tàn nhẫn hay do năng lực quản trị?

Bài đăng của Molina nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác và mở ra một cuộc tranh luận gay gắt về kiến trúc hệ thống doanh nghiệp. Một người dùng bình luận nhắm thẳng vào sự độc đoán của các hãng công nghệ lớn: "Vấn đề là công ty này, cũng giống như OpenAI, đang tạo ra một cơn sốt ảo nhờ truyền thông. Rồi họ áp dụng những 'chính sách' hạn chế quá mức, phi thực tế. Và khi họ thực thi những chính sách tàn nhẫn đó, bạn chỉ biết than trời."

Một nhân vật khác trong giới công nghệ cũng chia sẻ nỗi đau bị AI "cắt cầu" đột ngột: "Điều tương tự cũng từng xảy ra với công ty tôi. Không một lời cảnh báo, không một lời giải thích. Đã hai lần chúng tôi bị mất trắng toàn bộ thông tin của khách hàng. Thật lố bịch."

Đáng chú ý, không ít ý kiến lại chĩa mũi dùi ngược lại chính vị CTO vì sự yếu kém trong quản trị rủi ro. Một chuyên gia thẳng thắn mổ xẻ cấu trúc của Belo: "Để công ty bạn phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất là một điều tồi tệ. Tất cả các sản phẩm của tôi đều được thiết kế độc lập với các mô hình ngôn ngữ (LLM) để tránh kiểu rủi ro này. Nếu tôi là cổ đông, tôi sẽ sa thải CEO/CTO này ngay lập tức vì không có sẵn một kế hoạch dự phòng. Ngày nay, những người không có kinh nghiệm kinh doanh thực tế lại dễ dàng ngồi vào ghế lãnh đạo."

Phải mất hơn 15 giờ đồng hồ sau khi sự việc gây bão mạng xã hội, Anthropic mới chịu nhượng bộ. Molina chia sẻ bản cập nhật cuối cùng, thông báo quyền truy cập của Belo đã được khôi phục kèm theo một email xin lỗi từ hãng và giải thích ngắn gọn rằng hệ thống quét của họ đã "nhận diện nhầm".

"Họ đã khôi phục quyền truy cập cho chúng tôi. Hóa ra đó chỉ là một sự nhận diện nhầm (false positive) từ hệ thống. Và như mọi khi: Twitter mới chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng thực sự," Molina đúc kết.

Lời xin lỗi muộn màng của Anthropic có thể đã cứu vãn được tài khoản của Belo lúc này, nhưng sự cố trên đã nhắc nhở mọi doanh nghiệp rằng: Quyền "khai tử" hệ thống của họ đôi khi chỉ nằm gọn trong một thuật toán nhận diện nhầm của một đối tác bên thứ ba.

