Jeff Bezos âm thầm dựng “đế chế AI vật lý” mới: 38 tỷ USD mới chỉ là khởi đầu?

Với mức định giá sau đầu tư ước tính đạt 38 tỷ USD, nếu hoàn tất vòng gọi vốn, đây sẽ là khoản huy động đầu tiên của công ty kể từ khi ra mắt năm ngoái, sau khi đã gọi được 6,2 tỷ USD, tờ Business Insider (BI) đưa tin.

Project Prometheus được thành lập vào tháng 11 tuy nhiên đến nay vẫn có rất ít thông tin được công bố. Công ty được cho là tập trung phát triển “trí tuệ nhân tạo vật lý” với các hệ thống AI có khả năng tương tác trực tiếp với quy trình công nghiệp thực tế như sản xuất, kỹ thuật hàng không vũ trụ và chế tạo chất bán dẫn, thay vì chỉ phục vụ các tác vụ số như chatbot.

Đồng sáng lập với ông chủ Amazon là Vik Bajaj, hiện giữ vai trò đồng CEO. Ông từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Google X, phòng thí nghiệm nghiên cứu tiên tiến của Alphabet Inc., đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Y thuộc Stanford University School of Medicine.

Trước đó, Financial Times là cơ quan báo chí đầu tiên đưa tin chi tiết về kế hoạch gọi vốn này. Theo các nguồn tin tuyển dụng, công ty đang mở rộng hoạt động tại San Francisco và thu hút nhân sự từ các tổ chức công nghệ hàng đầu như OpenAI, xAI và Google DeepMind. Quy mô nhân sự hiện được ước tính dao động từ 50 đến 200 người.

Bên cạnh đó, The New York Times đưa tin, Jeff Bezos đã có những cuộc trao đổi ban đầu với các nhà đầu tư tại Trung Đông và Đông Nam Á nhằm huy động tới 100 tỷ USD cho một quỹ đầu tư, phục vụ chiến lược thâu tóm hoặc rót vốn vào các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ công nghệ do Project Prometheus phát triển.

Dù vậy, công ty này đang bước vào một thị trường cạnh tranh khốc liệt, nơi các “ông lớn” như OpenAI, Google DeepMind, xAI và Anthropic đã thiết lập lợi thế đáng kể trong phát triển mô hình và thu hút nhân tài.

Bên cạnh đó, Project Prometheus cũng phải đối mặt với áp lực từ các startup đáng chú ý khác trong lĩnh vực AI vật lý, như Periodic Labs do William Fedus sáng lập. William Fedus từng giữ vị trí Phó chủ tịch nghiên cứu tại OpenAI và tham gia dẫn dắt các đội ngũ hậu huấn luyện cho ChatGPT.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Project Prometheus được cho là sự hậu thuẫn từ Jeff Bezos, người sở hữu khối tài sản khổng lồ 224 tỷ USD, theo BI.

Nỗ lực của Amazon

Bên cạnh các khoản đầu tư bên ngoài, Amazon thời gian qua đã tăng tốc mạnh mẽ chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo với trọng tâm là hệ sinh thái Amazon Web Services (AWS) và hạ tầng tính toán chuyên dụng.

Một trong những bước đi đáng chú ý nhất là việc Amazon mở rộng hợp tác với startup AI Anthropic. Theo thông tin mới nhất vừa được công bố hôm thứ 20/4, tập đoàn này có thể đầu tư tổng cộng tới 25 tỷ USD vào Anthropic đồng thời nhận lại cam kết sử dụng hạ tầng AWS trị giá hơn 100 tỷ USD trong 10 năm tới.

Thỏa thuận này không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn giúp Amazon thúc đẩy hệ sinh thái chip AI riêng đặc biệt là dòng Trainium nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp phần cứng như Nvidia.

Đồng thời, Amazon cũng đang đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng. Công ty dự kiến chi hơn 100 tỷ USD cho các khoản đầu tư liên quan đến AI trong năm 2025, phần lớn dành cho trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán.

Tập đoàn này cũng triển khai dự án Project Rainier với tổng đầu tư khoảng 11 tỷ USD. Dự án chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2025 tại Indiana, Mỹ. Đây là một trong những cơ sở hạ tầng AI lớn nhất thế giới, sử dụng gần 500.000 chip Trainium2 tùy chỉnh của AWS để đào tạo và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Theo BI, CNBC và Investopedia﻿