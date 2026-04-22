Một người dân ở Hưng Yên bất ngờ nhận được 2,1 tỉ đồng trong tài khoản

Theo Tr.Đức | 22-04-2026 - 14:31 PM | Kinh tế số

Anh Đào Đình Quân bất ngờ thấy tài khoản cá nhân của mình nhận được số tiền lạ lên tới 2,1 tỉ đồng

Công an phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết vừa phối hợp cùng ngân hàng ACB chi nhánh Thái Bình tiến hành trao trả số tiền 2,1 tỉ đồng mà anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1981, hộ khẩu thường trú thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chuyển nhầm vào tài khoản của anh Đào Đình Quân (SN 1997, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Ô Mễ 4, phường Thái Bình).

Đại diện Công an phường Thái Bình cùng anh Quân trả lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm cho anh Mạnh

Trước đó, ngày 15-4, anh Đào Đình Quân (SN 1997, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Ô Mễ 4, phường Thái Bình) bất ngờ thấy tài khoản cá nhân của mình nhận được số tiền lạ lên tới 2,1 tỉ đồng.

Qua công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về các vụ việc chuyển khoản nhầm, anh Quân nhanh chóng đến trụ sở tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Thái Bình để trình báo.

Ngay sau đó, cán bộ Công an phường Thái Bình đã tiến hành xác minh, làm rõ số tiền chuyển nhầm trên là của anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1981, hộ khẩu thường trú thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 20-4, Công an phường Thái Bình phối hợp cùng ngân hàng ACB chi nhánh Thái Bình trao trả số tiền trên từ tài khoản anh Quân cho anh Mạnh.

Công an phường Thái Bình biểu dương tinh thần hợp tác, trung thực của anh Đào Đình Quân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp.

Theo Tr.Đức

Người lao động

Sự thật gây sốc: AI nghìn tỷ USD đang mắc kẹt vì thứ ai cũng ngỡ đã đủ!

Sau di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, nay 8.000 người Việt Nam quyết tạo kỳ tích cho dự án xịn chưa từng có

Meta "nuôi" AI bằng người thật, biến nhân viên văn phòng thành "chuột bạch" cho tương lai tự động hóa

Hỏi AI: John Ternus sẽ thay đổi Apple thế nào - và liệu ông có thể trở thành "Steve Jobs thứ 2"?

Khi Grab, Xanh SM, Be… đều đạt quy mô đủ lớn để cạnh tranh trực diện, thị trường gọi xe, giao đồ ăn sẽ thay đổi ra sao?

72 thanh RAM suýt bị vứt vào thùng rác, nay có giá hơn nửa tỷ đồng

