Sau di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, nay 8.000 người Việt Nam quyết tạo kỳ tích cho dự án xịn chưa từng có

Vào tháng 6/2015, dự án sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức được Quốc hội thông qua. Sân bay Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.630 tỷ đồng).

Sân bay có công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước. Theo đó, sân bay Long Thành lập kỷ lục về vốn đầu tư cũng như quy mô công suất thiết kế.

Vào năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án giải tỏa gần 5.400 hecta đất tại huyện Long Thành, trong đó 5.000 hecta diện tích xây sân bay. Ngoài diện tích lớn của Tổng công ty cao su Đồng Nai, sẽ có 5.000 hộ dân với 17.000 nhân khẩu phải giải tỏa. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành có diện tích đất cần thu hồi lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Sau đó, vào ngày 5/1/2021, sân bay Long Thành chính thức khởi công. Tính đến nay, theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các gói thầu đã huy động cơ bản đủ đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư và tư vấn giám sát. Máy móc, thiết bị thi công cũng đã được tập kết đầy đủ tại công trường. Số lượng công nhân tăng dần sau kỳ nghỉ Tết, hiện đạt khoảng 8.457 người, trong khi đó nhu cầu để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch là khoảng 14.000 người.

ACV cho biết, tiến độ dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành (Đồng Nai) đang chịu áp lực lớn do biến động giá nguyên vật liệu và hao hụt nhân công. Tại gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách - gói thầu lớn nhất của dự án), trước ngày 26/1, liên danh nhà thầu đã huy động mỗi ngày khoảng 5.300 nhân sự. Tuy nhiên, gần đây, số lượng lao động đạt khoảng 3.400 người.

Với gói thầu 4.8 (hạ tầng cảng, giao thông), trước 26/1, liên danh nhà thầu thi công đã huy động mỗi ngày khoảng 1.500 người, tuy nhiên hiện nay số lượng nhân sự còn khoảng 1.200 người.

Về việc thiếu lao động, ACV cho biết, lực lượng lao động đang bị cạnh tranh bởi nhiều dự án trên địa bàn. Cụ thể, tại khu vực Đồng Nai, các dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành và bản thân các dự án thành phần khác của sân bay Long Thành cũng đang hút nhân lực.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ACV nhận định mục tiêu hoàn thành khai thác kỹ thuật vào tháng 9 và khai thác thương mại trong quý 4 là "khả thi" nhưng chịu nhiều áp lực. Cụ thể, khả năng đạt được mốc này phụ thuộc lớn vào việc xử lý kịp thời các vướng mắc, đặc biệt là câu chuyện nhân lực.

Về công nghệ, tại công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ sử dụng công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành, 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu sẽ được triển khai. Cùng với đó, công trình nhà ga hành khách được thiết kế xây dựng và áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không, lựa chọn chủng loại vật liệu theo xu hướng áp dụng cho các nhà ga hàng không hiện đại trên thế giới đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.

Trong đó, công nghệ AI được áp dụng vào hệ thống làm thủ tục hành khách, hệ thống làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ hỗ trợ việc nhận dạng và xác định danh tính của hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học về khuôn mặt, dấu vân tay… được nhanh chóng, chính xác, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hàng không.

Điểm nhấn nổi bật trong hạ tầng công nghệ tại Long Thành là hệ thống hướng dẫn và kiểm soát di chuyển mặt đất tiên tiến (A-SMGCS) được triển khai tích hợp, xử lý từ nhiều nguồn dữ liệu giám sát khác nhau. Hệ thống này cho phép giám sát chính xác toàn bộ chuyển động của tàu bay và phương tiện trên sân đỗ, đường lăn trong mọi điều kiện thời tiết.

Cùng với đó, hệ thống tích hợp cùng các công cụ hỗ trợ ra quyết định như Quản lý tàu bay đến/khởi hành (AMAN/DMAN), hệ thống giúp tối ưu hóa luồng di chuyển, giảm thiểu thời gian lăn và chờ đợi của tàu bay. Điều này không chỉ nâng cao năng lực khai thác mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải CO2, hướng tới tiêu chuẩn "sân bay xanh".