Anthropic cam kết chi hơn 2,6 triệu tỷ đồng cho Amazon để mở rộng Claude

Anthropic vừa ký thỏa thuận mới với Amazon nhằm mở rộng lớn hạ tầng tính toán phục vụ việc huấn luyện và triển khai các mô hình Claude. Theo thỏa thuận, Anthropic sẽ có quyền sử dụng lên đến 5GW năng lực tính toán trong nửa đầu năm 2026, chủ yếu từ chip Trainium2 của Amazon. Đến cuối năm 2026, gần 1GW sẽ được bổ sung, sử dụng cả chip Trainium2 lẫn thế hệ Trainium3 mới hơn, nâng tổng năng lực lên khoảng 6GW.

Quan hệ đối tác đã có từ năm 2023

Hai công ty bắt đầu hợp tác từ năm 2023. Hiện hơn 100.000 khách hàng đang chạy các mô hình Claude thông qua nền tảng Amazon Bedrock. Anthropic và Amazon từng cùng ra mắt Project Rainier, một trong những cụm máy tính lớn nhất thế giới, và hiện Anthropic đang vận hành hơn một triệu chip Trainium2 để huấn luyện cũng như phục vụ các mô hình Claude. Thỏa thuận lần này mở rộng trực tiếp từ nền tảng hợp tác đó.

Cam kết tài chính hàng trăm tỷ USD

Về tài chính, Anthropic cam kết chi hơn 100 tỷ USD trong vòng 10 năm tới để sử dụng dịch vụ hạ tầng đám mây của Amazon. Kế hoạch mở rộng trải dài qua nhiều thế hệ chip, từ Trainium2, Trainium3 đến Trainium4, đồng thời Anthropic cũng có quyền mua trước các thế hệ chip tùy chỉnh tiếp theo của Amazon khi chúng được ra mắt.

Song song đó, Amazon rót thêm 5 tỷ USD vào Anthropic trong đợt này, với kế hoạch đầu tư thêm 20 tỷ USD nữa trong tương lai. Trước đó, Amazon đã đầu tư 8 tỷ USD vào Anthropic. Thỏa thuận mở rộng cũng nhằm giúp Anthropic đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng tại các thị trường như châu Á và châu Âu.

Claude Opus 4.7 và mô hình Mythos đang được thử nghiệm

Tuần trước, Anthropic ra mắt dòng Claude Opus 4.7, cải thiện tốc độ và khả năng tự động hóa các luồng tác vụ phức tạp. Theo Anthropic, Opus 4.7 chưa đạt mức năng lực của mô hình Mythos đang trong giai đoạn xem trước, nhưng sẽ được dùng để kiểm thử tính năng an ninh mạng trước khi Mythos được triển khai rộng rãi.

Gần đây có thông tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đang sử dụng Claude Mythos, dù trước đó các quan chức cấp cao tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan chủ quản của NSA, đã coi Anthropic là "rủi ro chuỗi cung ứng". NSA nằm trong số khoảng 40 tổ chức được cấp quyền truy cập Mythos trong giai đoạn xem trước.