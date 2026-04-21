Cảnh báo: 6 dấu hiệu cho thấy máy tính hoặc điện thoại đang bị theo dõi

Trong thời đại kỹ thuật số, điện thoại và máy tính là nơi chứa đựng nhiều thông tin quan trọng của bạn. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, các thiết bị này có thể bị cài phần mềm gián điệp hoặc bị kẻ xấu theo dõi. Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến giúp bạn nhận biết thiết bị có thể đang bị theo dõi.

Thiết bị nóng bất thường và hao pin nhanh

Nếu điện thoại hoặc laptop của bạn trở nên nóng dù không làm việc nặng, hoặc pin hết rất nhanh dù chỉ sử dụng các ứng dụng nhẹ, có thể có phần mềm chạy ngầm đang sử dụng tài nguyên thiết bị. Đây là dấu hiệu thường gặp khi thiết bị bị cài đặt phần mềm gián điệp.

Lưu lượng dữ liệu tăng đột biến

Nếu bạn không dùng nhiều nhưng dung lượng dữ liệu 3G/4G hoặc Wi-Fi lại tăng vọt, rất có thể thiết bị đang âm thầm gửi dữ liệu ra ngoài mà bạn không biết. Đây là hành vi điển hình của các phần mềm theo dõi.

Xuất hiện ứng dụng lạ hoặc quyền truy cập bất thường

Kiểm tra danh sách ứng dụng trên thiết bị. Nếu có ứng dụng bạn không cài hoặc không nhớ từng cài đặt, đó là dấu hiệu đáng nghi ngờ. Ngoài ra, nếu một ứng dụng yêu cầu quyền truy cập camera, micro, vị trí… mà không rõ lý do, bạn cần kiểm tra kỹ hơn.

Camera hoặc micro tự bật không rõ nguyên nhân

Một số thiết bị sẽ hiện đèn báo hoặc biểu tượng khi camera hoặc micro đang hoạt động. Nếu bạn thấy những dấu hiệu này trong khi không sử dụng các ứng dụng cần truy cập camera/micro, rất có thể bạn đang bị theo dõi từ xa.

Nhận tin nhắn lạ hoặc nghe âm thanh kỳ quặc khi gọi

Nếu bạn nhận được tin nhắn chứa ký tự lạ hoặc mã hóa khó hiểu, hoặc khi gọi điện nghe thấy tiếng rè, vọng, rất có thể thiết bị bị cài phần mềm điều khiển qua tin nhắn SMS.

Thiết bị hoạt động bất thường khi không sử dụng

Khi để thiết bị yên mà màn hình tự bật sáng, máy tự khởi động lại, ứng dụng tự động mở hoặc có âm thanh phát ra mà bạn không chạm vào, đó có thể là dấu hiệu máy bị điều khiển từ xa. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thiết bị đang bị phần mềm gián điệp hoặc mã độc chiếm quyền điều khiển.

Cách xử lý nếu nghi bị theo dõi

- Kiểm tra ứng dụng lạ và quyền truy cập: Xóa ngay các app không rõ nguồn và tắt quyền truy cập không cần thiết.

- Khôi phục cài đặt gốc: Sao lưu dữ liệu quan trọng rồi reset thiết bị về trạng thái ban đầu nếu nghi ngờ vẫn bị theo dõi.

- Cập nhật phần mềm thường xuyên: Giữ hệ điều hành và ứng dụng bảo mật luôn mới nhất.

- Bật xác thực hai yếu tố và đặt mật khẩu mạnh: Tăng bảo mật cho tài khoản, giảm nguy cơ bị truy cập trái phép.

Theo Công an tỉnh Điện Biên