Các đời CEO của Apple qua các thời kỳ

Theo The New York Times, văn phòng lãnh đạo của Apple từng là nơi mà các giám đốc điều hành như Steve Jobs đã thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ.

Hôm thứ Hai, Apple cho biết Tim Cook, giám đốc điều hành lâu năm của hãng, sẽ từ chức vào tháng 9 và người kế nhiệm là John Ternus, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng.

Kể từ khi Steve Jobs và Steve Wozniak thành lập Apple cách đây 50 năm và khiến cả thế giới kinh ngạc với những chiếc máy tính của mình, văn phòng lãnh đạo của công ty luôn là một vị trí quyền lực trong giới công nghệ.

Dưới đây là những người đã lãnh đạo Apple với tư cách giám đốc điều hành qua các thời kỳ.

1. Michael Scott (1977 - 1981)

Một năm sau khi ông Jobs và ông Wozniak, khi đó mới ngoài 20 tuổi, thành lập Apple, ông Scott được thuê về với vai trò một người trưởng thành dẫn dắt công ty.

Ông từng làm việc tại hai công ty bán dẫn tiên phong của Thung lũng Silicon là Fairchild Semiconductor và National Semiconductor.

Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider năm 2011, ông Scott cho biết nhiệm vụ của ông là "xử lý các chi tiết," bao gồm "đưa chúng tôi vào sản xuất và tất cả các phần còn lại của hoạt động kinh doanh."

2. Mike Markkula (1981 - 1983)

Ông Markkula, nhà đầu tư thiên thần đầu tiên và chủ tịch hội đồng quản trị của Apple, được biết đến như người đồng sáng lập thứ ba của công ty, bên cạnh ông Jobs và ông Wozniak.

Trong thời gian giữ chức giám đốc điều hành, ông cũng đóng góp tài năng kỹ thuật của mình, viết một số chương trình phần mềm đầu tiên cho chiếc máy tính phổ biến đầu tiên của công ty - Apple II.

"Mike là một người đóng góp to lớn," Floyd Kvamme, một giám đốc marketing thời kỳ đầu tại Apple, nói trong cuộc phỏng vấn với The New York Times năm 1997.

"Nhưng ông ấy không thích xuất hiện trước công chúng. Ông ấy thích lo lắng về sản phẩm."

3. John Sculley (1983 - 1993)

Ông Sculley gia nhập Apple từ Pepsi, nơi ông từng là giám đốc marketing và sau đó là chủ tịch.

Trong suốt một thập kỷ lãnh đạo công ty, doanh thu của Apple tăng từ 800 triệu đô la lên 8 tỷ đô la.

Ông và ông Jobs cuối cùng rơi vào cuộc tranh giành quyền lực về quản lý và định hướng tương lai của Apple, dẫn đến việc ông Jobs rời công ty vào năm 1985.

4. Michael Spindler (1993 - 1996)

Ông Spindler, trước đó là giám đốc vận hành của Apple, trở thành tâm điểm chỉ trích từ khách hàng và nhà đầu tư đối với công ty.

Trong nhiệm kỳ của ông, Apple thường xuyên dự báo sai nhu cầu đối với sản phẩm, mất thị phần và tham gia vào cuộc chiến giá cả làm xói mòn lợi nhuận.

"Tính cách của tôi đã lấn át các sự thật trong tình huống đó," ông Spindler nói trong cuộc phỏng vấn với The San Francisco Chronicle năm 1996, vài tháng sau khi hội đồng quản trị Apple sa thải ông.

5. Gil Amelio (1996 - 1997)

Ông Amelio, người từng là chủ tịch National Semiconductor và thành viên hội đồng quản trị Apple, nhậm chức giám đốc điều hành khi Apple đang trong tình trạng sụp đổ tài chính.

Ông cắt giảm chi phí, ngừng các dự án bao gồm một hệ điều hành và sa thải khoảng một phần ba lực lượng lao động.

Dưới thời ông Amelio, Apple mua lại NeXT - công ty khởi nghiệp máy tính do ông Jobs thành lập sau khi bị loại khỏi Apple năm 1985 - với giá 427 triệu đô la để thay thế hệ điều hành đã bị cắt bỏ.

6. Steve Jobs (1997 - 2011)

Ông Jobs, người đồng sáng lập Apple khi mới 21 tuổi, là giám đốc điều hành mang tính biểu tượng nhất của công ty. Con đường đến đó của ông không hề dễ dàng.

Sau khi hội đồng quản trị Apple loại ông Jobs năm 1985 do xung đột với ông Sculley, ông thành lập NeXT, một công ty khởi nghiệp máy tính tập trung vào giáo dục đại học và giới chuyên nghiệp.

Khi trở lại Apple năm 1997, ông đã hồi sinh vận mệnh đang sa sút của công ty và đặt nó trên con đường tăng trưởng phi thường với các thiết bị đột phá: iMac, iPod, iPad và iPhone.

7. Tim Cook (2011 - 2026)

Sau khi ông Jobs qua đời năm 2011 vì ung thư, phó tướng lâu năm của ông là Tim Cook trở thành giám đốc điều hành. Ông Cook gia nhập Apple năm 1998 từ hãng sản xuất máy tính Compaq.

Ông trở thành giám đốc vận hành năm 2007, chuyển đổi cách Apple quản lý tồn kho sản phẩm và xây dựng hệ thống vận hành toàn cầu giúp sản xuất hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm trở thành hiện thực.

Dưới sự lãnh đạo của ông Cook, Apple phát triển thành một gã khổng lồ trị giá hơn 4 nghìn tỷ đô la. Ông cũng cách mạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng mạnh mẽ mảng kinh doanh dịch vụ.

8. John Ternus (Tháng 9 năm 2026)

Ông Ternus, 50 tuổi, gia nhập Apple năm 2001 và thăng tiến qua các cấp bậc khi ông giám sát việc phát triển các dòng Mac và iPad.

Ông trở thành người đứng đầu bộ phận phần cứng của Apple năm 2021 và sẽ bắt đầu giữ chức giám đốc điều hành vào tháng 9 tới đây



*Nguồn: The New York Times﻿