Kỷ nguyên AI đang định hình ngành công nghệ, ông Tim Cook ra đi và Apple chọn một kỹ sư phần cứng kế nhiệm: Đúng người nhưng có đúng lúc?

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng việc ông Tim Cook ra đi đã trở thành sự thật. Ngày 1 tháng 9 tới đây, Apple sẽ có CEO mới. Nhưng điều khiến giới công nghệ chú ý không chỉ là việc ông Tim Cook rời ghế sau gần 15 năm, mà là thời điểm ông ra đi và người được chọn để thay thế.

Năm 2026 đang chứng kiến trí tuệ nhân tạo định hình lại toàn bộ ngành công nghệ theo cách chưa từng có. Google tích hợp AI vào mọi sản phẩm, Microsoft nhúng Copilot vào Windows và Office, còn OpenAI liên tục tung ra các mô hình mạnh hơn theo từng quý. Đáng sợ hơn cả là Anthropic, mỗi khi một công cụ AI mới được tung ra là một ngành phần mềm nào đó lại thấy chấn động về tương lai của mình.

Từ 1-9 tới đây, Phó chủ tịch phần cứng hiện tại của Apple là ông John Ternus sẽ đảm nhiệm vị trí CEO thay ông Tim Cook

Trong bối cảnh đó, Apple đang đứng ở một vị trí không mấy thoải mái. Siri vẫn bị xem là tụt hậu so với các trợ lý AI thế hệ mới. Apple Intelligence, tính năng AI được kỳ vọng lớn khi ra mắt năm 2024, nhận về phản ứng thất vọng từ cả người dùng lẫn giới phân tích. Apple Vision Pro, đặt cược lớn nhất của ông Cook vào tương lai, cũng không tìm được chỗ đứng thương mại. Đây chính là bức tranh Apple đang đối mặt khi chuyển giao quyền lực.

Người kế nhiệm ông Cook là John Ternus, 50 tuổi, hiện là phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng. Ông Ternus gia nhập Apple năm 2001, tốt nghiệp kỹ sư cơ khí từ Đại học Pennsylvania, và đã gắn bó với công ty suốt 25 năm.

Dấu tay của ông hiện diện trên hầu hết những gì Apple bán ra trong thập kỷ qua, iPhone, iPad, AirPods, và đặc biệt là dòng chip Apple Silicon, nền tảng kỹ thuật quan trọng nhất mà Apple tự xây dựng. Ông giữ chức SVP kỹ thuật phần cứng từ năm 2013 và đã xuất hiện tại nhiều sự kiện ra mắt sản phẩm lớn của công ty trong những năm gần đây.

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra không phải là ông Ternus có đủ năng lực hay không, mà là liệu loại năng lực ông sở hữu có phải thứ Apple cần nhất lúc này. Để trả lời câu hỏi đó, cần nhìn vào cách Apple đang định hình chiến lược AI của mình.

Ông Ternus là người nổi tiếng với tỉ mỉ cầu toàn về phần cứng, đặc biệt là các thiết bị hiển thị

Kiên định với bản năng phần cứng của mình

Về bản chất, Apple từ lâu vẫn là một công ty lấy phần cứng làm trung tâm. Trong bối cảnh AI phát triển, lợi thế lớn nhất của Apple không nằm ở mô hình ngôn ngữ, mà ở khả năng tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm.

Không giống Google hay Microsoft đang chạy đua xây dựng các mô hình AI khổng lồ chạy trên đám mây, Apple đặt cược vào hướng đi khác: AI xử lý trực tiếp trên thiết bị, còn gọi là on-device AI. Hướng đi này đòi hỏi chip mạnh, kiến trúc phần cứng tối ưu và khả năng tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm.

Đó là lãnh địa mà ông Ternus đã dành cả sự nghiệp để xây dựng. Song song với việc bổ nhiệm ông Ternus làm CEO, Apple cũng đưa ông Johny Srouji, kiến trúc sư trưởng của dòng chip Apple Silicon, lên vị trí Chief Hardware Officer. Hai động thái này cùng lúc cho thấy Apple đang đặt cược rõ ràng vào phần cứng như lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong kỷ nguyên AI.

"Cha đẻ" Apple Silicon, ông Johny Srouji trở thành Chief Hardware Officer, hợp nhất 2 mảng lớn Hardware Engineering và Hardware Technologies (kỹ thuật phần cứng và công nghệ phần cứng)

Tuy vậy, lợi thế phần cứng chỉ là một phần của bài toán. Phần còn lại và cũng là phần Apple đang yếu hơn, nằm ở tầng phần mềm, dữ liệu và mô hình AI. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi tư duy và kinh nghiệm khác với việc thiết kế chip hay tối ưu cấu trúc bo mạch.

Ông Ternus chưa từng phải dẫn dắt một mảng kinh doanh phần mềm độc lập, chưa từng đối mặt với áp lực từ nhà đầu tư ở cấp CEO, và cũng chưa từng là khuôn mặt đại diện cho một công ty trước truyền thông toàn cầu theo cách mà vị trí CEO đòi hỏi.

Không phải lần đầu của Apple

Dẫu vậy, Apple đã từng trải qua một cuộc chuyển giao tương tự và chứng minh rằng lựa chọn không theo kỳ vọng đám đông vẫn có thể đúng. Năm 2011, khi ông Steve Jobs qua đời, nhiều người hoài nghi về việc chọn một COO chuyên về chuỗi cung ứng và vận hành lên thay thế một nhà thiết kế có tầm nhìn.

Nhưng ông Tim Cook đã dẫn dắt Apple tăng vốn hóa từ khoảng 350 tỷ USD lên hơn 4.000 tỷ USD, xây dựng mảng dịch vụ thành nguồn doanh thu 109 tỷ USD mỗi năm, và biến chuỗi cung ứng toàn cầu thành lợi thế cạnh tranh mà không đối thủ nào sao chép được.

Giờ đây, Apple một lần nữa đứng trước một bước ngoặt tương tự, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác – nơi AI đang định hình lại toàn bộ ngành công nghệ. Liệu ông John Ternus có thể lặp lại câu chuyện của người tiền nhiệm, hay Apple sẽ cần một hướng đi khác để thích nghi với cuộc chơi mới, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.