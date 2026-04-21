Mất 30 triệu đồng khi mua vé máy bay giá rẻ qua mạng

Theo An Thịnh | 21-04-2026 - 09:49 AM | Kinh tế số

Tin vào quảng cáo vé giá rẻ trên mạng, một người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển 30 triệu đồng và bị đối tượng cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Vào các dịp nghỉ lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2026, nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động, đặc biệt với thủ đoạn giả mạo bán tour du lịch, vé máy bay giá rẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa đảo khi mua vé máy bay online.

Theo đó, anh D. (trú tại Hà Nội) có nhu cầu đặt vé đi du lịch nên đã liên hệ một fanpage quảng cáo bán vé giá rẻ. Người này tự giới thiệu là cộng tác viên của hãng hàng không, cam kết đặt vé với giá ưu đãi và yêu cầu chuyển tiền trước.

Tin tưởng, anh D. đã chuyển 30 triệu đồng để đặt vé. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Công an TP Hà Nội cho biết, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy do tâm lý ham giá rẻ, thiếu kiểm chứng thông tin.

Để phòng tránh, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn các hãng dịch vụ uy tín, giao dịch qua website, ứng dụng hoặc đại lý chính thức. Người dân cần thận trọng trước các lời mời chào giá rẻ bất thường, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào; không truy cập các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Theo An Thịnh

VTV

