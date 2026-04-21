Kết thúc một thời đại: ông Tim Cook từ chức CEO Apple sau 15 năm, người kế nhiệm là ông John Ternus

Apple vừa thông báo ông Tim Cook sẽ rời vị trí Giám đốc điều hành vào ngày 1/9 tới, khép lại gần 15 năm dẫn dắt công ty kể từ khi tiếp quản vai trò này từ cố CEO Steve Jobs. Người kế nhiệm được lựa chọn là ông John Ternus, hiện đang giữ chức Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple.

Tuy rời vị trí điều hành, ông Cook sẽ không hoàn toàn rời khỏi Apple. Ông sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành, tiếp tục tham gia vào một số hoạt động quan trọng, bao gồm làm việc với các nhà hoạch định chính sách và hỗ trợ quá trình chuyển giao lãnh đạo.

Trong thông báo chính thức, ông Cook gọi quãng thời gian làm CEO là “đặc ân lớn nhất trong cuộc đời” và bày tỏ sự tin tưởng vào người kế nhiệm. Ông cho rằng ông Ternus là người hội tụ đủ năng lực kỹ thuật, tư duy đổi mới và phẩm chất lãnh đạo để đưa Apple bước vào giai đoạn tiếp theo.

Việc chuyển giao này được Apple cho biết là kết quả của một quá trình chuẩn bị dài hạn và đã được Hội đồng quản trị phê duyệt từ trước. Đồng thời, ông John Ternus cũng sẽ gia nhập Hội đồng quản trị của công ty khi chính thức đảm nhiệm vai trò CEO.

Ông Ternus không phải là cái tên xa lạ trong nội bộ Apple. Gia nhập công ty từ năm 2001, ông đã có hơn hai thập kỷ gắn bó và hiện là một trong những lãnh đạo kỹ thuật quan trọng nhất. Trong suốt thời gian làm việc, ông đã tham gia vào nhiều dòng sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad và AirPods, đồng thời đóng vai trò trong quá trình Apple chuyển sang sử dụng chip do chính mình thiết kế.

Gần đây, ông cũng xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple, bao gồm các buổi giới thiệu iPhone và dòng máy Mac mới. Giới quan sát cho rằng việc này phần nào phản ánh quá trình chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo mới.

Trong một bài phát biểu trước đây, ông Ternus từng kể lại câu chuyện tranh luận với nhà cung cấp về chi tiết rất nhỏ như số rãnh trên đầu ốc vít của một sản phẩm. Với ông, việc theo đuổi sự hoàn hảo trong từng chi tiết là điều cần thiết, ngay cả khi người dùng có thể không nhận ra. Cách tiếp cận này được xem là phù hợp với triết lý thiết kế lâu nay của Apple.

Trong khi đó, nhiệm kỳ của ông Tim Cook được đánh giá là một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của Apple. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới như Apple Watch và AirPods, đồng thời mở rộng mảng dịch vụ thành một nguồn doanh thu lớn, đạt hơn 100 tỷ USD mỗi năm. Giá trị thị trường của Apple cũng tăng lên mức khoảng 4.000 tỷ USD trong thời gian này.

Tuy vậy, ông Cook cũng đối mặt với một số chỉ trích, đặc biệt liên quan đến việc Apple chưa tạo ra được một sản phẩm mang tính đột phá tương đương iPhone, cũng như những thách thức gần đây trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Bước sang giai đoạn mới, ông John Ternus sẽ tiếp quản Apple trong bối cảnh công ty vẫn đang đối mặt với những câu hỏi tương tự: làm thế nào để duy trì đà tăng trưởng, đồng thời tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá trong tương lai. Trong phát biểu của mình, ông Ternus cho biết ông “lạc quan” về những gì Apple có thể đạt được và cam kết sẽ tiếp tục dẫn dắt công ty dựa trên những giá trị đã được xây dựng trong suốt nhiều thập kỷ.

Sự chuyển giao lần này không chỉ là thay đổi nhân sự cấp cao, mà còn đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hành trình của Apple, khi một trong những giai đoạn ổn định và tăng trưởng dài nhất trong lịch sử công ty chính thức khép lại.