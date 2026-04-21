Không cần mang thẻ BHYT, người dân vẫn được hưởng đủ quyền lợi khi khám bệnh bằng 3 cách này

Theo Hải Yến | 21-04-2026 - 14:05 PM | Kinh tế số

Những cách này có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh, thuận tiện mà không lo quên hoặc mất thẻ giấy BHYT.

Hiện nay, người dân có 3 cách để thay thế thẻ BHYT giấy khi khám chữa bệnh. Việc này vừa giúp tiết kiệm thời gian làm thủ tục vừa không lo quên hoặc mất thẻ BHYT giấy.

Người dân có thể sử dụng CCCD thay thẻ BHYT khi khám chữa bệnh

Cách 1:

Người dân xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip tại cơ sở y tế. Khi đó, nhân viên sẽ tra cứu thông tin thẻ BHYT thông qua mã định danh cá nhân của người khám.

Cách 2:

Người dân có thể sử dụng thẻ BHYT đã được xác thực trên ứng dụng VNeID (đã định danh điện tử mức 2) bằng cách: Đăng nhập VNeID -> Vào mục Thẻ BHYT -> Đưa cho nhân viên y tế tiếp nhận.

Cách 3:

Người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại để thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh. Cách làm như sau:

- Bước 1: Tạo tài khoản VssID, sau đó đăng nhập vào ứng dụng;

- Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục Thẻ BHYT, thông tin thẻ sẽ được hiển thị đầy đủ;

- Bước 3: Bấm vào Sử dụng thẻ ở góc dưới bên trái để hiển thị mã QR thẻ, bấm vào Hình ảnh thẻ ở góc dưới bên phải để hiển thị hình ảnh thẻ. Sau đó đưa cho nhân viên y tế tiếp nhận thông tin.

Những cách trên có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh, thuận tiện mà không lo quên hoặc mất thẻ giấy BHYT.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt VssID hoặc tích hợp thẻ BHYT, người dân có thể đến cơ quan BHXH gần nhất để được hướng dẫn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900.9068.

Kỷ nguyên AI đang định hình ngành công nghệ, ông Tim Cook ra đi và Apple chọn một kỹ sư phần cứng kế nhiệm: Đúng người nhưng có đúng lúc?

Âm thầm xây dựng đế chế 4.000 tỷ USD, CEO mới của Apple là ai: Người dùng iPhone suốt 20 năm chưa chắc biết tên ông

Âm thầm xây dựng đế chế 4.000 tỷ USD, CEO mới của Apple là ai: Người dùng iPhone suốt 20 năm chưa chắc biết tên ông Nổi bật

Tin vui cho người dùng AI Gemini tại Việt Nam: Có nhiều cải tiến đột phá từ hôm nay!

Tin vui cho người dùng AI Gemini tại Việt Nam: Có nhiều cải tiến đột phá từ hôm nay! Nổi bật

Kỷ nguyên AI đang định hình ngành công nghệ, ông Tim Cook ra đi và Apple chọn một kỹ sư phần cứng kế nhiệm: Đúng người nhưng có đúng lúc?

Kỷ nguyên AI đang định hình ngành công nghệ, ông Tim Cook ra đi và Apple chọn một kỹ sư phần cứng kế nhiệm: Đúng người nhưng có đúng lúc?

13:36 , 21/04/2026
Công an Hà Nội cảnh báo "nóng": Thủ đoạn giả mạo nhân viên các hãng hàng không bán "vé chợ đen" giá rẻ dịp nghỉ lễ

Công an Hà Nội cảnh báo "nóng": Thủ đoạn giả mạo nhân viên các hãng hàng không bán "vé chợ đen" giá rẻ dịp nghỉ lễ

10:52 , 21/04/2026
Bài học từ "siêu mã độc" Flame: Google và Cloudflare phải "chạy đua vũ trang" để cứu vãn Internet trước năm 2029?

Bài học từ "siêu mã độc" Flame: Google và Cloudflare phải "chạy đua vũ trang" để cứu vãn Internet trước năm 2029?

10:22 , 21/04/2026
Mất 30 triệu đồng khi mua vé máy bay giá rẻ qua mạng

Mất 30 triệu đồng khi mua vé máy bay giá rẻ qua mạng

09:49 , 21/04/2026

