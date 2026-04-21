Google mở miễn phí tính năng Notebooks trong Gemini

Theo Phương Hoa | 21-04-2026 - 15:44 PM | Kinh tế số

Ngày 20/4, Google thông báo tính năng Notebooks trong trợ lý AI Gemini đã được cung cấp miễn phí cho toàn bộ người dùng trên nền tảng web.

Đây được xem là thay đổi đáng kể trong trải nghiệm sử dụng Gemini. Thay vì phải bắt đầu một cuộc hội thoại mới mỗi lần, người dùng giờ đây có một không gian làm việc có tổ chức để quản lý dự án và nội dung. Notebooks hoạt động như một môi trường làm việc tổng hợp, cho phép lưu trữ hội thoại, tệp tin và nguồn tài liệu trong cùng một nơi, từ đó giúp AI có thể tham chiếu khi xử lý các yêu cầu mới.

Tính năng này xuất hiện ở thanh bên của ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng lưu bất kỳ cuộc trò chuyện nào vào một notebook riêng. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh giọng điệu và định dạng câu trả lời theo nhu cầu. Ngoài ra, nếu không muốn hệ thống sử dụng dữ liệu đã lưu, họ có thể tắt tính năng ghi nhớ để nhận phản hồi độc lập.

Một điểm nổi bật của Notebooks là khả năng tích hợp với công cụ NotebookLM, cho phép đồng bộ tự động các nguồn dữ liệu giữa hai nền tảng. Nhờ đó, người dùng có thể tìm kiếm thông tin trong Gemini rồi tiếp tục khai thác nội dung đó bằng các công cụ như trình bày trực quan hoặc minh họa trong NotebookLM mà không cần chuyển dữ liệu thủ công.

Ở phiên bản miễn phí, mỗi notebook có thể chứa tối đa 50 nguồn tài liệu, trong khi các gói trả phí nâng giới hạn này lên tới 600 nguồn. Tính năng cũng hỗ trợ đầy đủ các công cụ của Gemini, bao gồm tìm kiếm trực tuyến và nhiều tính năng thông minh khác.

Hiện tại, Notebooks mới chỉ khả dụng trên phiên bản web, nhưng dự kiến sớm được triển khai trên thiết bị di động và ứng dụng Mac trong vài tuần tới. Động thái này cho thấy định hướng của Google trong việc mở rộng các công cụ năng suất dựa trên AI và đưa chúng đến với đông đảo người dùng mà không mất phí.

