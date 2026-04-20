AI "hút" hết sạch DRAM, người dùng bị ảnh hưởng tới tận 2028

Theo báo cáo từ Nikkei Asia, các nhà sản xuất DRAM hàng đầu tại Mỹ và Hàn Quốc chỉ có thể đáp ứng khoảng 60% nhu cầu toàn cầu vào cuối năm 2027, bất chấp việc liên tục mở rộng công suất.

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ DRAM đang trở thành vấn đề kéo dài nhiều năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các hệ thống AI hoạt động tự động, đã tạo ra nhu cầu quá lớn so với năng lực sản xuất hiện tại. Khoảng cách đó ngày càng nới rộng, kéo theo giá bộ nhớ leo thang và hàng hóa ngày càng khan hiếm ở thị trường bán lẻ.

Các ông lớn đua nhau xây nhà máy

Để ứng phó, các nhà sản xuất DRAM lớn như Samsung, SK Hynix, Micron và YMTC (Trung Quốc) đang gấp rút đưa dây chuyền mới vào hoạt động và xây dựng thêm cơ sở sản xuất. Riêng YMTC và CXMT đang triển khai ba nhà máy: một đã vận hành, hai dự kiến hoàn thành trong năm nay, qua đó có thể nhân đôi tổng sản lượng của cả hai hãng.

Tuy nhiên, dù có bao nhiêu nhà máy mới cũng khó bù đắp kịp. Các trung tâm dữ liệu phục vụ AI đang đặt mua trước toàn bộ nguồn cung cho cả năm, khiến thị trường smartphone và máy tính gần như không còn hàng để mua. Hầu hết các dây chuyền mới cũng sẽ tập trung vào HBM, loại bộ nhớ băng thông cực cao dành riêng cho AI, thay vì chip nhớ thông thường phục vụ người dùng cuối.

DRAM thế hệ cũ bị khai tử

Trong khi đó, Samsung và nhiều hãng khác đã ngừng sản xuất các loại DRAM thế hệ cũ như DDR3, DDR4 và LPDDR4, càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hàng. Micron thậm chí khai tử thương hiệu Crucial, dòng sản phẩm nhắm vào người dùng cá nhân và thị trường linh kiện máy tính, để chuyển toàn lực sang HBM và SOCAMM2, vốn có biên lợi nhuận cao hơn nhiều. Khoảng trống đó đang được các nhà sản xuất Trung Quốc lấp dần.

Tốc độ tăng sản lượng vẫn chưa đủ

Theo Nikkei Asia, để theo kịp nhu cầu, ngành sản xuất DRAM cần tăng sản lượng thêm 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026, 2027. Song theo Counterpoint, tốc độ tăng trưởng thực tế hiện chỉ đạt khoảng 7,5%, chưa bằng hai phần ba mức cần thiết.

Counterpoint cũng cảnh báo các nhà sản xuất máy tính sẽ tiếp tục chịu áp lực từ giá bộ nhớ trong thời gian tới. Các phân tích trước đây đã chỉ ra rằng giá DRAM khó có thể trở về mức bình thường trước cuối năm 2028, và diễn biến thực tế ngày càng củng cố nhận định đó. Người dùng cuối, từ người mua laptop đến ai muốn nâng cấp máy tính, nhiều khả năng vẫn phải trả giá cao trong ít nhất vài năm tới.