Kỹ sư công nghệ có phải “nạn nhân đầu tiên” của AI? 3 bài học sống còn trong kỷ nguyên mới

Theo tổng hợp từ Business Insider (BI), làn sóng AI mới với các công cụ như Claude Code và OpenAI Codex đã bắt đầu làm thay đổi căn bản cách lập trình viên, kĩ sư công nghệ làm việc.

Trong khi một số hưởng lợi lớn từ AI, không ít người lại rơi vào trạng thái “lệch nhịp” trước tốc độ chuyển đổi quá nhanh.

Tuần trước trên X, Greg Brockman, đồng sáng lập kiêm chủ tịch của OpenAI đã chia sẻ quan điểm, AI không chỉ giúp viết code nhanh hơn mà còn đang tiến tới việc thay đổi toàn bộ cách con người làm việc với máy tính.

“Ngày càng nhiều người có thể biến ý tưởng thành phần mềm, bảng tính, bài thuyết trình, thậm chí cả doanh nghiệp,” ông nhận định.

Điều này đồng nghĩa với việc rào cản kỹ thuật vốn là lợi thế lớn của các kỹ sư công nghệ, đang dần bị xóa bỏ.

Kỷ nguyên của “đa năng”, không còn chuyên trách

Sự thay đổi đột phá do AI mang lại có thể là tin tốt cho những người làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chia sẻ với BI, Andrew Hsu, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Speak - một công ty khởi nghiệp về học ngôn ngữ bằng trí tuệ nhân tạo, cho rằng hầu hết các công ty khởi nghiệp phần mềm truyền thống được chia thành ba bộ phận: kỹ thuật, sản phẩm và thiết kế.

Mặc dù trước đây các vai trò này được xác định rõ ràng, nhưng giờ đây, AI hiện đang làm mờ ranh giới các vị trí này trong một doanh nghiệp.

Theo ông Hsu, hiện nay người làm thiết kế và quản trị dự án có thể tự viết code nhờ AI trong khi các kỹ sư công nghệ phải tham gia sâu hơn vào sản phẩm và trải nghiệm người dùng

Hsu coi đó như một hình ảnh thu nhỏ của những gì sẽ xảy ra với các lĩnh vực công việc khác và ông nói rằng kiểu người sẽ thành công là người có thể "đa dạng kĩ năng công việc thay vì chỉ tập trung vào một vai trò cố định".

“Những mô hình AI toàn diện khiến việc chuyên môn hóa quá sâu trở nên kém quan trọng hơn,” Hsu nói.

Hãy tập trung vào khía cạnh con người trong công việc của bạn

Tuần trước, OpenAI đã công bố một báo cáo về tác động ngắn hạn của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với việc làm thông qua một mẫu thu thập thông tin trên hơn 900 ngành nghề, chiếm 99,7% việc làm tại Mỹ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 18% có nguy cơ tự động hóa cao trong ngắn hạn. Nghiên cứu cũng xác định ba đặc điểm chung của các công việc có nguy cơ tự động hóa cao hơn: Ít cần tương tác con người, có quy trình lặp lại rõ ràng và dễ bị AI “học” và thay thế.

Theo BI, lời khuyên trong bối cảnh này đó là, thay vì bài xích AI, người lao động nên cố gắng học cách sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ hiệu quả.

AI không lấy đi công việc của bạn mà còn tạo thêm việc làm

Dù gây lo ngại, AI không đồng nghĩa với việc cơ hội việc làm sẽ thu hẹp. Mặc dù ngành kỹ thuật đã trải qua sự thay đổi nhanh chóng, với các yêu cầu về kỹ năng ngày càng cao và việc tuyển dụng nhân sự mới ra trường giảm sút, nhưng nhu cầu về lĩnh vực này vẫn chưa có dấu hiệu sụt giảm.

Dữ liệu từ công ty phân tích tuyển dụng công nghệ TrueUp cho thấy, số lượng tin tuyển dụng kỹ sư phần mềm đang ở mức cao nhất trong hơn ba năm, với hơn 67.000 vị trí đang tuyển dụng.

Amit Bendov, CEO của Gong, một hệ điều hành trí tuệ nhân tạo dành cho các đội ngũ kinh doanh, chia sẻ với BI, tác động của trí tuệ nhân tạo phụ thuộc phần lớn vào mức độ nhu cầu trong một lĩnh vực cụ thể.

"Nhu cầu gần như vô hạn," Bendov nói, đồng thời bổ sung, AI đã mở ra nhiều "cơ hội hơn cho những người không phải là kỹ sư chuyên nghiệp."

Theo BI﻿