Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Amazon tăng tốc trong “canh bạc AI”

Theo Thanh Phương | 22-04-2026 - 07:31 AM | Kinh tế số

Tập đoàn Amazon ngày 20/4 đã công bố đầu tư bổ sung 5 tỷ USD vào Anthropic – công ty khởi nghiệp đứng sau mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Claude.

Động thái trên nâng tổng vốn mà tập đoàn đã rót vào Anthropic lên 8 tỷ USD, đồng thời mở ra khả năng đầu tư thêm tới 20 tỷ USD nếu công ty này đạt các mục tiêu hiệu suất đề ra.

Song song với dòng vốn mới, Anthropic cam kết sẽ chi hơn 100 tỷ USD trong thập kỷ tới cho hạ tầng điện toán của Amazon Web Services (AWS) – nền tảng được xem là xương sống cho việc mở rộng năng lực AI trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng vọt.

Giám đốc điều hành Dario Amodei cho biết việc hợp tác sâu hơn với Amazon nhằm đảm bảo đủ năng lực hạ tầng để theo kịp tốc độ phát triển của AI, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và đưa các phiên bản Claude đến với khách hàng quy mô lớn.

Hiện Anthropic đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua AI. Đầu tháng này, Anthropic tuyên bố doanh thu hằng năm của công ty đã tăng gấp 3 lần so với quý trước đó, lên hơn 30 tỷ USD - lần đầu tiên vượt qua OpenAI về tốc độ tăng trưởng.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng đi kèm những căng thẳng với chính quyền Mỹ. Trước đó, công ty từng từ chối cho phép sử dụng công nghệ của mình vào các mục đích như giám sát quy mô lớn hay vũ khí tự động hoàn toàn, dẫn đến tranh chấp với Lầu Năm Góc và chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Thậm chí, Washington từng yêu cầu ngừng sử dụng công nghệ của Anthropic trong một số hoạt động.

Mặc dù vậy, cuộc tiếp xúc gần đây của ông Amodei với các quan chức Mỹ tại Nhà Trắng cho thấy hai bên đang tìm kiếm hướng hợp tác mới, tập trung vào việc xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế kiểm soát rủi ro khi mở rộng AI.

VTV

Từ Khóa:
amazon

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo người muốn vay ngân hàng, công ty tài chính

Công an cảnh báo người muốn vay ngân hàng, công ty tài chính Nổi bật

Sau di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, nay 8.000 người Việt Nam quyết tạo kỳ tích cho dự án xịn chưa từng có

Sau di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, nay 8.000 người Việt Nam quyết tạo kỳ tích cho dự án xịn chưa từng có Nổi bật

Trước nguy cơ bị “xóa sổ” bởi AI, công ty đồ họa hàng đầu thế giới tung con bài chiến lược

Trước nguy cơ bị “xóa sổ” bởi AI, công ty đồ họa hàng đầu thế giới tung con bài chiến lược

21:50 , 21/04/2026
“Vua của các nghề” hết thời: Vì sao ngành Khoa học máy tính bất ngờ tụt dốc sau 15 năm thống trị?

“Vua của các nghề” hết thời: Vì sao ngành Khoa học máy tính bất ngờ tụt dốc sau 15 năm thống trị?

21:38 , 21/04/2026
VNeID chưa hiển thị đủ số điện thoại đã đăng ký: Có thể cần chờ bao nhiêu lâu?

VNeID chưa hiển thị đủ số điện thoại đã đăng ký: Có thể cần chờ bao nhiêu lâu?

19:47 , 21/04/2026
Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau

Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau

18:44 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên