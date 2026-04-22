Amazon tăng tốc trong “canh bạc AI”

Động thái trên nâng tổng vốn mà tập đoàn đã rót vào Anthropic lên 8 tỷ USD, đồng thời mở ra khả năng đầu tư thêm tới 20 tỷ USD nếu công ty này đạt các mục tiêu hiệu suất đề ra.

Song song với dòng vốn mới, Anthropic cam kết sẽ chi hơn 100 tỷ USD trong thập kỷ tới cho hạ tầng điện toán của Amazon Web Services (AWS) – nền tảng được xem là xương sống cho việc mở rộng năng lực AI trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng vọt.

Giám đốc điều hành Dario Amodei cho biết việc hợp tác sâu hơn với Amazon nhằm đảm bảo đủ năng lực hạ tầng để theo kịp tốc độ phát triển của AI, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và đưa các phiên bản Claude đến với khách hàng quy mô lớn.

Hiện Anthropic đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua AI. Đầu tháng này, Anthropic tuyên bố doanh thu hằng năm của công ty đã tăng gấp 3 lần so với quý trước đó, lên hơn 30 tỷ USD - lần đầu tiên vượt qua OpenAI về tốc độ tăng trưởng.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng đi kèm những căng thẳng với chính quyền Mỹ. Trước đó, công ty từng từ chối cho phép sử dụng công nghệ của mình vào các mục đích như giám sát quy mô lớn hay vũ khí tự động hoàn toàn, dẫn đến tranh chấp với Lầu Năm Góc và chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Thậm chí, Washington từng yêu cầu ngừng sử dụng công nghệ của Anthropic trong một số hoạt động.

Mặc dù vậy, cuộc tiếp xúc gần đây của ông Amodei với các quan chức Mỹ tại Nhà Trắng cho thấy hai bên đang tìm kiếm hướng hợp tác mới, tập trung vào việc xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế kiểm soát rủi ro khi mở rộng AI.