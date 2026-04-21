Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau

Đối tượng Hoàng Anh Tuấn tại trụ sở Công an phường

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng về trụ sở để xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, qua kiểm tra điện thoại và lấy lời khai, Tuấn khai nhận khoảng 08h16 cùng ngày đã đăng nhập tài khoản đánh bạc trực tuyến. Đối tượng liên hệ với bạn gái là P.H.T (sinh năm 2006; trú tại tỉnh Tuyên Quang, hiện ở phường Kim Liên) để nhận mã truy cập, sau đó đăng nhập vào trang web đánh bạc "vvv.vip" và chuyển số tiền 2.500.000 đồng để tham gia chơi.

Trong khoảng thời gian từ 08h16 đến 09h cùng ngày, Tuấn đã thực hiện 66 lượt cá cược, tham gia trò chơi Baccarat và thắng số tiền 4.500.000 đồng. Sau đó, đối tượng rút tổng số tiền 7.000.000 đồng về tài khoản ngân hàng của T., rồi nhận lại 6.000.000 đồng, số còn lại dùng để trả nợ.

Quá trình kiểm tra, nhận thấy hành vi vi phạm không thể che giấu, Tuấn đã tự nguyện thừa nhận hành vi đánh bạc của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Kim Liên tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.