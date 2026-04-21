Trước nguy cơ bị “xóa sổ” bởi AI, công ty đồ họa hàng đầu thế giới tung con bài chiến lược

Theo Wall Street Journal (WSJ), Adobe vừa công bố loạt tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp tự động hóa tiếp thị kỹ thuật số và nhiều chức năng vận hành khác.

Tâm điểm của chiến lược này là nền tảng CX Enterprise cho phép doanh nghiệp cải thiện tương tác khách hàng, thúc đẩy doanh số và nâng cao mức độ trung thành.

Thông tin được công bố đúng thời điểm Adobe khai mạc hội nghị thường niên về tiếp thị kỹ thuật số và trải nghiệm khách hàng tại Las Vegas.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng giám đốc điều hành Shantanu Narayen thừa nhận AI đang tái định hình ngành phần mềm: “Các ứng dụng ưu tiên AI sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, và mô hình kinh doanh chắc chắn sẽ thay đổi.”

Dù là một trong những công ty hưởng lợi sớm từ làn sóng AI với các mô hình Firefly, Adobe gần đây đối mặt áp lực gia tăng từ thị trường.

Nhà đầu tư bày tỏ lo ngại trước sự trỗi dậy của các công cụ AI từ những đối thủ như OpenAI hay Anthropic, khiến định giá nhóm cổ phiếu phần mềm và dữ liệu sụt giảm mạnh.

Riêng cổ phiếu Adobe đã giảm khoảng 30% từ đầu năm, dù doanh thu quý gần nhất vẫn tăng 12%, đạt 6,4 tỷ USD.

Thách thức càng gia tăng khi ông Narayen tuyên bố sẽ rời vị trí CEO sau 18 năm lãnh đạo, tạo ra những ý kiến trái chiều từ giới phân tích về tương lai của công ty.

Trong bối cảnh đó, Adobe đặt cược lớn vào hệ sinh thái AI. Bên cạnh CX Enterprise, hãng cũng ra mắt trợ lý AI CX Enterprise Coworker, có khả năng tự động thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như tổng hợp dữ liệu, xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị thông qua việc phối hợp nhiều tác nhân AI khác.

Adobe cho biết đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 30 công ty và nền tảng AI, bao gồm Amazon Web Services, Microsoft, Nvidia, OpenAI và Anthropic.

Các đối tác này đóng vai trò như hạ tầng và “hệ điều hành” cho các mô hình AI, trong khi ứng dụng của Adobe sẽ khai thác và thương mại hóa năng lực đó.

“Bạn có thể coi họ như lớp hạ tầng nền tảng. Việc sử dụng token sẽ đến từ các ứng dụng của chúng tôi,” ông Narayen nói.

Tuy nhiên, Adobe không phải là doanh nghiệp duy nhất theo đuổi chiến lược này. Các đối thủ như Canva hay Anthropic cũng liên tục tung ra sản phẩm AI mới, gia tăng áp lực cạnh tranh trong thị trường được dự báo trị giá hàng trăm tỷ USD.

Giới chuyên gia cho rằng, dù AI có thể làm thay đổi sâu sắc ngành phần mềm, các doanh nghiệp lớn sẽ không nhanh chóng từ bỏ hệ thống hiện tại. Lợi thế của các nhà cung cấp truyền thống như Adobe vẫn nằm ở việc nắm giữ và quản lý dữ liệu kinh doanh cốt lõi, vốn là yếu tố khó thay thế trong ngắn hạn.

Theo các nhà phân tích, những công bố mới cho thấy Adobe đang định vị các sản phẩm AI của mình đủ khả năng vận hành trong môi trường doanh nghiệp phức tạp, nơi yêu cầu cao về quản trị và kiểm soát. Đây cũng là điểm khác biệt so với nhiều công cụ AI hướng tới người tiêu dùng.

Trong khi đó, quá trình chuyển giao lãnh đạo tại Adobe cũng đang được xúc tiến. Ông Narayen sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị và tham gia tìm kiếm người kế nhiệm, cùng lãnh đạo độc lập Frank Calderoni.

“AI là cuộc chuyển đổi công nghệ thú vị nhất mà tôi từng chứng kiến. Bạn phải liên tục đổi mới chính mình,” ông Narayen chia sẻ. “Đây là cơ hội để thế hệ lãnh đạo tiếp theo tạo dấu ấn và đưa Adobe tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.”

Theo WSJ﻿