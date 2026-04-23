Startup phá sản bán tin nhắn Slack và nội dung email để huấn luyện AI

Theo báo cáo từ Forbes, các công ty khởi nghiệp (startup) đang trên đà đóng cửa hiện có một cách mới để vớt vát: bán đứt các cuộc trò chuyện của nhân viên cũ với giá lên tới 100.000 USD. Những công ty chuyên hỗ trợ startup giải thể đang giúp các nhà sáng lập vắt kiệt giá trị từ các nền tảng giao tiếp nội bộ.

Mới đây, công ty SimpleClosure, một doanh nghiệp chuyên xử lý các thủ tục giải thể như thuế hay bảng lương, đã ra mắt sản phẩm mang tên Asset Hub nhằm giúp các startup biến dữ liệu thành tiền. Nền tảng này cho phép cấp phép bán mã nguồn, tài liệu, quy trình làm việc và đặc biệt là cả thông tin liên lạc nội bộ như tin nhắn Slack hay email. SimpleClosure cho biết họ sẽ giúp định giá, xác định dữ liệu nào có thể bán và xử lý chúng để loại bỏ thông tin nhận dạng cá nhân.

CEO của SimpleClosure, ông Dori Yona, mô tả cuộc chạy đua thu thập dữ liệu từ các startup phá sản giống như "một cơn sốt vàng". Trong năm qua, SimpleClosure đã xử lý gần 100 thương vụ tương tự, mang về cho mỗi startup khoản tiền từ 10.000 đến 100.000 USD.

Nguyên nhân sâu xa của "cơn sốt" này đến từ sự tiến hóa của trí tuệ nhân tạo. Nếu như các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trước đây chủ yếu được huấn luyện bằng dữ liệu công khai trên internet như sách, báo hay mạng xã hội và forum, thì các mô hình tác nhân AI thế hệ mới lại đòi hỏi những tập dữ liệu phức tạp hơn, phản ánh chính xác cách con người làm việc trong thực tế.

Quá trình đào tạo này thường diễn ra trong các "phòng tập học tăng cường". Đây là những môi trường mô phỏng được xây dựng dựa trên dữ liệu công ty thực, nơi các tác nhân AI thực hành các nhiệm vụ chốn công sở, ví dụ như lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho đồng nghiệp. Loại dữ liệu đào tạo này đang trở nên cực kỳ đắt giá. Theo The Information, năm ngoái, các lãnh đạo tại Anthropic thậm chí đã thảo luận về việc chi tới 1 tỷ USD để đầu tư vào các nền tảng "phòng gym AI" như vậy.

Dù được hứa hẹn sẽ xóa bỏ thông tin cá nhân, trào lưu này đang vấp phải sự cảnh báo và phản đối gay gắt từ các nhà bảo vệ quyền riêng tư đối với người lao động có dữ liệu bị thu thập.

Ông Marc Rotenberg, người sáng lập Trung tâm Chính sách Kỹ thuật số và AI (CAIDP), khẳng định các vấn đề về quyền riêng tư ở đây là rất đáng lo ngại. Ông nhấn mạnh: "Quyền riêng tư của nhân viên vẫn là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt khi mọi người đã trở nên quá phụ thuộc vào các công cụ nhắn tin nội bộ mới như Slack... Đây không phải là dữ liệu chung chung. Nó gắn liền với những con người có nhân dạng".



