Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tỉ trọng kinh tế số trong GDP phải đạt 30%

Tăng trưởng bình quân thương mại điện tử trên 23%

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, có 53 tổ chức KHCN đạt trình độ khu vực và quốc tế. Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp đứng thứ 55 thế giới…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 là định hướng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; việc tổ chức thực hiện phải quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực thời gian qua của Bộ Khoa học và Công nghệ, tuy nhiên, ông cũng lưu ý, vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong triển khai nhiệm vụ; thể chế, cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực còn bất cập. Sự liên kết giữa nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và thị trường còn yếu...

Đề cập đến các định hướng quan trọng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, phải ưu tiên nguồn lực, tăng tỉ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi trong tổng chi ngân sách hằng năm. Đồng thời, cần đổi mới tư duy quản lý, chuyển trọng tâm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả đầu ra.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý về việc làm chủ công nghệ lõi, ưu tiên tiếp thu, chuyển giao và làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược, công nghệ số; quản lý, thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là kinh tế số với các chỉ tiêu: Tỉ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30%; tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp đạt trên 40%; tăng trưởng bình quân doanh số thương mại điện tử đạt 23 - 25%.

Khẩn trương hoàn thành 16 nhiệm vụ đang quá hạn

Thủ tướng nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: "Năm 2026 phải có hành động đột phá về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phải lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy chỉ số đánh giá, xếp hạng và công khai định kỳ làm công cụ thúc đẩy thi đua, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện".

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: VGP

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo bộ phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hạn chế tối đa việc chậm, muộn thực hiện các nhiệm vụ.

Ngay trong tháng 4 này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành 16 nhiệm vụ đang quá hạn; khẩn trương trình ban hành 3 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo.

Trong Quý II, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan trong xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.